Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СМИ: судно Maersk прошло через Ормузский пролив в сопровождении военных США - 05.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260505/sudno-869670179.html
СМИ: судно Maersk прошло через Ормузский пролив в сопровождении военных США
СМИ: судно Maersk прошло через Ормузский пролив в сопровождении военных США - 05.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: судно Maersk прошло через Ормузский пролив в сопровождении военных США
Судно датского морского контейнерного перевозчика Maersk, шедшее под флагом США, прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских военных, утверждает... | 05.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-05T04:20+0300
2026-05-05T04:20+0300
нефть
бизнес
энергетика
ормузский пролив
сша
персидский залив
дональд трамп
maersk
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869670179.jpg?1777944051
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Судно датского морского контейнерного перевозчика Maersk, шедшее под флагом США, прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских военных, утверждает датский телеканал TV2 со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление компании. По информации телеканала, во время начала конфликта на Ближнем Востоке в феврале коммерческое судно находилось в Персидском заливе и не могло покинуть этот район из соображений безопасности. Теперь же, как пишет TV2, армия США связалась с компанией и предложила сопроводить судно из Ормузского пролива. "Судно покинуло Персидский залив в сопровождении американских военнослужащих", - говорится в заявлении компании для телеканала. Отмечается, что судно прошло через Ормузский пролив без проблем. Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.
ормузский пролив
сша
персидский залив
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, бизнес, ормузский пролив, сша, персидский залив, дональд трамп, maersk
Нефть, Бизнес, Энергетика, Ормузский пролив, США, ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ, Дональд Трамп, Maersk
04:20 05.05.2026
 
СМИ: судно Maersk прошло через Ормузский пролив в сопровождении военных США

TV2: судно Maersk прошло через Ормузский пролив в сопровождении военных США

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Судно датского морского контейнерного перевозчика Maersk, шедшее под флагом США, прошло через Ормузский пролив в сопровождении американских военных, утверждает датский телеканал TV2 со ссылкой на поступившее в его распоряжение заявление компании.
По информации телеканала, во время начала конфликта на Ближнем Востоке в феврале коммерческое судно находилось в Персидском заливе и не могло покинуть этот район из соображений безопасности. Теперь же, как пишет TV2, армия США связалась с компанией и предложила сопроводить судно из Ормузского пролива.
"Судно покинуло Персидский залив в сопровождении американских военнослужащих", - говорится в заявлении компании для телеканала.
Отмечается, что судно прошло через Ормузский пролив без проблем.
Президент США Дональд Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.
 
ЭнергетикаНефтьБизнесОрмузский проливСШАПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВДональд ТрампMaersk
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала