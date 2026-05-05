В ТОР "Курилы" и КОРФ вложат 45 миллиардов рублей инвестиций - 05.05.2026, ПРАЙМ
В ТОР "Курилы" и КОРФ вложат 45 миллиардов рублей инвестиций
бизнес
экономика
россия
курильские острова
КРДВ: объем инвестиций в ТОР "Курилы" и КОРФ составляет 45 миллиардов рублей

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций по проектам в рамках специальных преференциальных режимов на Курильских островах - ТОР "Курилы" и КОРФ - составляет порядка 45 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Сергей Скалий.
"Сейчас инвесторы-резиденты ТОР "Курилы" и КОРФ планируют вложить в реализацию проектов порядка 45 миллиардов рублей. 17,7 миллиарда рублей - фактически вложено. Если на Курилы в скором времени придут еще крупные инвесторы, возможно, общий объем планируемых инвестиций увеличится до 50 (миллиардов рублей – ред.). Приоритетны инвестпроекты среднего бизнеса, тогда прогнозируем прирост на миллиард в год", - рассказал агентству Скалий.
По данным КРДВ, сейчас на Курилах проекты с применением ТОР (территория опережающего развития) и КОРФ (Курильские острова Российской Федерации) реализуют порядка 67 компаний. Особый режим осуществления предпринимательской деятельности, который позволяет инвесторам пользоваться налоговыми льготами, пониженными страховыми взносами и административными преференциями, действует на Курильских островах с марта с 2022 года.
 
