https://1prime.ru/20260505/tor-869669730.html

В ТОР "Курилы" и КОРФ вложат 45 миллиардов рублей инвестиций

В ТОР "Курилы" и КОРФ вложат 45 миллиардов рублей инвестиций - 05.05.2026, ПРАЙМ

В ТОР "Курилы" и КОРФ вложат 45 миллиардов рублей инвестиций

Общий объем инвестиций по проектам в рамках специальных преференциальных режимов на Курильских островах - ТОР "Курилы" и КОРФ - составляет порядка 45 миллиардов | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T03:29+0300

2026-05-05T03:29+0300

2026-05-05T03:29+0300

бизнес

экономика

россия

курильские острова

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869669730.jpg?1777940967

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Общий объем инвестиций по проектам в рамках специальных преференциальных режимов на Курильских островах - ТОР "Курилы" и КОРФ - составляет порядка 45 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Сергей Скалий. "Сейчас инвесторы-резиденты ТОР "Курилы" и КОРФ планируют вложить в реализацию проектов порядка 45 миллиардов рублей. 17,7 миллиарда рублей - фактически вложено. Если на Курилы в скором времени придут еще крупные инвесторы, возможно, общий объем планируемых инвестиций увеличится до 50 (миллиардов рублей – ред.). Приоритетны инвестпроекты среднего бизнеса, тогда прогнозируем прирост на миллиард в год", - рассказал агентству Скалий. По данным КРДВ, сейчас на Курилах проекты с применением ТОР (территория опережающего развития) и КОРФ (Курильские острова Российской Федерации) реализуют порядка 67 компаний. Особый режим осуществления предпринимательской деятельности, который позволяет инвесторам пользоваться налоговыми льготами, пониженными страховыми взносами и административными преференциями, действует на Курильских островах с марта с 2022 года.

курильские острова

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, курильские острова