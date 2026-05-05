Трамп заявил, что большая часть иранской нефти возвращается в США

2026-05-05T02:35+0300

ВАШИНГТОН, 5 мая – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп заявил, что большая часть иранской нефти, перехваченной американскими военными в Индийском океане, впоследствии направляется в Соединенные Штаты. "Большая ее часть возвращается в Соединенные Штаты", - заявил Трамп в интервью телеканалу Salem News, комментируя захват танкеров с иранской нефтью в Индийском океане. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Трамп утверждает, что немедленное прекращение морской блокады Ормузского пролива якобы сделает любую договоренность с Ираном невозможной. В свою очередь, председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран не откроет пролив, пока США нарушают перемирие, в том числе своей морской блокадой. Ранее Пентагон сообщил о перехвате в Индийском океане судна Majestic X, которое якобы перевозило иранскую нефть. Кроме этого, по данным СМИ, в рамках морской блокады, введенной Трампом, американские военные задержали по меньшей мере три танкера в апреле. В то же время член комиссии по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Али Хезриан заявлял ранее, что Иран экспортирует нефть, несмотря на морскую блокаду США: поставки не только не остановились, но стали больше, чем до конфликта, особенно за прошедшие две недели.

нефть, сша, иран, тегеран, дональд трамп