Центробанк Турции может повысить промежуточную цель по инфляции, пишут СМИ - 05.05.2026, ПРАЙМ
Центробанк Турции может повысить промежуточную цель по инфляции, пишут СМИ
АНКАРА, 5 мая – ПРАЙМ. Центральный банк Турции может повысить промежуточную цель по инфляции по итогам текущего года до 25% с 16% на фоне ухудшения ценовой динамики, предполагает деловая газета Ekonomim. Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в Турции по итогам прошлого месяца ускорился до 32,37% годовых с 30,87% месяцем ранее, в том числе в апреле индекс увеличился на 4,18%, сообщил в понедельник Институт статистики страны. При этом экономисты ожидали, что в апреле ИПЦ вырастет на 3,19%, а в годовом исчислении достигнет уровня 31,11%. "Центробанку может быть целесообразно повысить прогноз, но не более чем до 25%", - пишет издание со ссылкой на прогнозы экспертов. По данным издания, текущая промежуточная цель регулятора составляет 16%, однако накопленная инфляция за первые месяцы года уже приблизилась к 15%, что существенно осложняет достижение первоначальных ориентиров. Экономисты указывают, что инфляция по итогам 2026 года может составить около 30%, что требует пересмотра прогнозов и корректировки целей денежно-кредитной политики. Отмечается, что возможное повышение целевого уровня рассматривается как шаг для сохранения доверия к политике Центробанка, поскольку текущие ориентиры все меньше соответствуют реальной инфляционной динамике.
06:42 05.05.2026 (обновлено: 08:10 05.05.2026)
 
