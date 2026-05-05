В Турции заявили о давлении на текстильный сектор - 05.05.2026, ПРАЙМ
В Турции заявили о давлении на текстильный сектор
06:24 05.05.2026
 
Ekonomim: рост цен на энергоносители усилил давление на текстильный сектор Турции

АНКАРА, 5 мая – ПРАЙМ. Рост цен на энергоносители и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усилили давление на текстильный сектор Турции, снижая его конкурентоспособность на внешних рынках, пишет во вторник газета Ekonomim.
Почти 100 тысяч человек потеряли работу с декабря 2024 года из-за спада в турецких текстильной и швейной отраслях, сообщало в январе издание.
"Рост затрат на энергию и внешние риски усилили давление на отрасль", - пишет издание.
По данным газеты, увеличение стоимости электроэнергии и сырья напрямую отражается на себестоимости продукции, что снижает конкурентоспособность турецких производителей на внешних рынках.
Отмечается, что на фоне глобальной неопределенности и ослабления спроса в Европе экспортно ориентированный текстильный сектор сталкивается с дополнительными трудностями.
Представители отрасли указывают, что для сохранения позиций на международных рынках необходимы меры по снижению издержек и поддержке производителей в условиях роста затрат.
По данным Совета экспортеров Турции, в 2025 году экспорт готовой одежды и швейной продукции сократился на 6,3%, до 16,773 миллиарда долларов, а экспорт текстильной продукции сократился на 0,8%, до 9,408 миллиарда долларов.
 
