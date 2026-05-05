https://1prime.ru/20260505/turtsija-869671743.html

В Турции заявили о давлении на текстильный сектор

В Турции заявили о давлении на текстильный сектор - 05.05.2026, ПРАЙМ

В Турции заявили о давлении на текстильный сектор

Рост цен на энергоносители и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усилили давление на текстильный сектор Турции, снижая его конкурентоспособность на | 05.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-05T06:24+0300

2026-05-05T06:24+0300

2026-05-05T06:24+0300

энергетика

экономика

нефть

турция

ближний восток

европа

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869671743.jpg?1777951487

АНКАРА, 5 мая – ПРАЙМ. Рост цен на энергоносители и геополитическая напряженность на Ближнем Востоке усилили давление на текстильный сектор Турции, снижая его конкурентоспособность на внешних рынках, пишет во вторник газета Ekonomim. Почти 100 тысяч человек потеряли работу с декабря 2024 года из-за спада в турецких текстильной и швейной отраслях, сообщало в январе издание. "Рост затрат на энергию и внешние риски усилили давление на отрасль", - пишет издание. По данным газеты, увеличение стоимости электроэнергии и сырья напрямую отражается на себестоимости продукции, что снижает конкурентоспособность турецких производителей на внешних рынках. Отмечается, что на фоне глобальной неопределенности и ослабления спроса в Европе экспортно ориентированный текстильный сектор сталкивается с дополнительными трудностями. Представители отрасли указывают, что для сохранения позиций на международных рынках необходимы меры по снижению издержек и поддержке производителей в условиях роста затрат. По данным Совета экспортеров Турции, в 2025 году экспорт готовой одежды и швейной продукции сократился на 6,3%, до 16,773 миллиарда долларов, а экспорт текстильной продукции сократился на 0,8%, до 9,408 миллиарда долларов.

турция

ближний восток

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, турция, ближний восток, европа