Украина теряет территории, признал Трамп
2026-05-05T02:14+0300
ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Украина теряет территории, признал президент США Дональд Трамп.
"Знаете, они (Украина - ред.) теряют территории", - сказал Трамп в интервью консервативному телеканалу Salem News.
Трамп назвал смехотворной передачу вооружений на 350 миллиардов долларов Киеву при прошлой американской администрации во главе с Джо Байденом.
Президент США вспомнил, как в начале своего срока, в феврале 2025 года, отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, и заявил, что Зеленский вел себя агрессивно.
При этом Трамп заявил, что США хотят урегулирования конфликта на Украине.
