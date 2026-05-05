Украина теряет территории, признал Трамп - 05.05.2026, ПРАЙМ
Украина теряет территории, признал Трамп
2026-05-05T02:14+0300
ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Украина теряет территории, признал президент США Дональд Трамп. "Знаете, они (Украина - ред.) теряют территории", - сказал Трамп в интервью консервативному телеканалу Salem News. Трамп назвал смехотворной передачу вооружений на 350 миллиардов долларов Киеву при прошлой американской администрации во главе с Джо Байденом. Президент США вспомнил, как в начале своего срока, в феврале 2025 года, отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, и заявил, что Зеленский вел себя агрессивно. При этом Трамп заявил, что США хотят урегулирования конфликта на Украине.
Украина теряет территории, признал Трамп

Президент США Трамп заявил, что Украина теряет территории

ВАШИНГТОН, 5 мая - ПРАЙМ. Украина теряет территории, признал президент США Дональд Трамп.
"Знаете, они (Украина - ред.) теряют территории", - сказал Трамп в интервью консервативному телеканалу Salem News.
Трамп назвал смехотворной передачу вооружений на 350 миллиардов долларов Киеву при прошлой американской администрации во главе с Джо Байденом.
Президент США вспомнил, как в начале своего срока, в феврале 2025 года, отчитал Владимира Зеленского в Белом доме, и заявил, что Зеленский вел себя агрессивно.
При этом Трамп заявил, что США хотят урегулирования конфликта на Украине.
 
