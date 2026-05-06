АТОР назвала самые доступные направления Азии для отдыха россиян в мае

Самыми доступными направлениями для отдыха российских туристов в странах Азии в мае 2026 года стали Таиланд, Вьетнам и китайский Хайнань, сообщает Ассоциация...

2026-05-06T10:43+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самыми доступными направлениями для отдыха российских туристов в странах Азии в мае 2026 года стали Таиланд, Вьетнам и китайский Хайнань, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). "Самыми доступными направлениями оказались Таиланд, Вьетнам и китайский Хайнань. Рейтинг цен на туры в Азию в мае (на двоих, девять ночей, с перелетом): Таиланд – от 123 тысячи рублей", - сказали в АТОР. Аналогичный тур во Вьетнам обойдется туристам от 125 тысяч, а в Китай - от 127 тысяч рублей, добавили в ассоциации. "Если бюджет на отдых ограничен 150 тысячами рублей на двоих, помимо Таиланда, Вьетнама и Хайнаня можно рассмотреть Шри-Ланку и Индию (Гоа)", - сказали там. Так, отдых на Шри-Ланке начинается от 137,8 тысячи рублей на двоих на восемь ночей, в то время как отправиться в Индию можно от 141,2 тысячи. Российские туристы также могут в мае полететь на отдых в Индонезию по цене от 201,1 тысячи рублей на двоих на девять ночей, в Малайзию - от 200,1 тысячи и на Филиппины - от 205 тысячи рублей. В ассоциации отметили, что май традиционно считается началом низкого сезона для многих азиатских направлений, в связи с чем в этот период на рынке часто появляются горящие туры и распродажи. "Благодаря этому туристы могут заметно сэкономить на поездке в страны Юго-Восточной Азии даже с учетом перелета", - заключили в АТОР.

