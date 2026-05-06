АТОР назвала самые доступные направления Азии для отдыха россиян в мае - 06.05.2026, ПРАЙМ
АТОР назвала самые доступные направления Азии для отдыха россиян в мае
АТОР назвала самые доступные направления Азии для отдыха россиян в мае
2026-05-06T10:43+0300
АТОР назвала самые доступные направления Азии для отдыха россиян в мае

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Самыми доступными направлениями для отдыха российских туристов в странах Азии в мае 2026 года стали Таиланд, Вьетнам и китайский Хайнань, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
"Самыми доступными направлениями оказались Таиланд, Вьетнам и китайский Хайнань. Рейтинг цен на туры в Азию в мае (на двоих, девять ночей, с перелетом): Таиланд – от 123 тысячи рублей", - сказали в АТОР.
Аналогичный тур во Вьетнам обойдется туристам от 125 тысяч, а в Китай - от 127 тысяч рублей, добавили в ассоциации.
"Если бюджет на отдых ограничен 150 тысячами рублей на двоих, помимо Таиланда, Вьетнама и Хайнаня можно рассмотреть Шри-Ланку и Индию (Гоа)", - сказали там.
Так, отдых на Шри-Ланке начинается от 137,8 тысячи рублей на двоих на восемь ночей, в то время как отправиться в Индию можно от 141,2 тысячи.
Российские туристы также могут в мае полететь на отдых в Индонезию по цене от 201,1 тысячи рублей на двоих на девять ночей, в Малайзию - от 200,1 тысячи и на Филиппины - от 205 тысячи рублей.
В ассоциации отметили, что май традиционно считается началом низкого сезона для многих азиатских направлений, в связи с чем в этот период на рынке часто появляются горящие туры и распродажи. "Благодаря этому туристы могут заметно сэкономить на поездке в страны Юго-Восточной Азии даже с учетом перелета", - заключили в АТОР.
 
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах.
