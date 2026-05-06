Бизнесмен Айдаров обжаловал изъятие его рыбопромысловых компаний - 06.05.2026, ПРАЙМ
Бизнесмен Айдаров обжаловал изъятие его рыбопромысловых компаний
2026-05-06T13:34+0300
МОСКВА, 6 мая – ПРАЙМ. Бизнесмен Андрей Айдаров и две подконтрольные ему рыбопромысловые компании обжаловали решение арбитражного суда Москвы, который по иску Генпрокуратуры России взыскал с Айдарова и других владельцев трех промысловых компаний в Хабаровском крае около 6,8 миллиарда рублей ущерба биоресурсам и изъял эти три компании и ряд других юрлиц в доход государства. Как следует из материалов, имеющихся у РИА Новости, апелляционные жалобы Айдарова, ООО "Сонико-Чумикан" и ООО "Национальное предприятие "УД-Учур" 4 мая поступили в первую инстанцию. Они будут переданы для рассмотрения в Девятый арбитражный апелляционный суд. Убытки были взысканы с Айдарова, Аркадия Мкртычева, Марины Кустовой, Алексея Филева и Дениса Кокорина. В доход государства в счет частичного возмещения ущерба обращены принадлежащие им ООО "Сонико-Чумикан", ООО "Национальное предприятие "УД-Учур" и ООО "Сущевский" и еще ряд компаний группы. Суд также признал незаконными договоры этих компаний с Росрыболовством о закреплении квот на вылов биоресурсов. Решение было обращено к немедленному исполнению. Как пояснил в суде представитель прокуратуры, Айдаров в 2023 году получил гражданство Киргизии и тем самым приобрел статус иностранного инвестора, после чего вылов биоресурсов его группой компаний, имеющих стратегическое значение для страны, стал незаконным. Кроме того, по словам истца, продукция компаний Айдарова поставлялась в Китай и Японию, а выручка поступала в компанию его отца в Киргизии. Айдаров, лично участвовавший в заседании, заявил, что у него нет и не было иностранного гражданства, а перевод выручки в Киргизию в 2022 году был "разовой ситуацией" и денежные средства были быстро возвращены в Россию. По его словам, когда российские банки "научились работать с Азией", группа продолжила работать как прежде. Представители остальных ответчиков-физлиц заявили, что они не входили в одну группу лиц с Айдаровым и, более того, находились с ним в состоянии корпоративного конфликта, поэтому не могут нести ответственность. Ранее судом было арестовано все движимое и недвижимое имущество ответчиков-физлиц, в том числе деньги в банках, доли в юрлицах и иные ценности. Арест наложен также на все движимое и недвижимое имущество, в том числе суда, принадлежащие компаниям-ответчикам, а также третьим лицам - ООО "Питейнофф", ООО "ПФК "Визаж", ООО "ТДР", ООО "АВР", ООО "Лукрум", ООО "ДАК" и ООО "Рыболов Амура".
13:34 06.05.2026
 
