https://1prime.ru/20260506/gaz-869717168.html
Индонезия рассматривает потенциал импорта российского газа
Индонезия рассматривает потенциал импорта российского газа - 06.05.2026, ПРАЙМ
Индонезия рассматривает потенциал импорта российского газа
Индонезия после достижения соглашения о поставках 150 миллионов баррелей российской нефти также рассматривает потенциал импорта сжиженного нефтяного газа (СПГ)... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T16:39+0300
2026-05-06T16:39+0300
2026-05-06T16:39+0300
энергетика
нефть
газ
индонезия
джакарта
ближний восток
прабово субианто
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865997176_0:123:3205:1925_1920x0_80_0_0_eb9a98c62e17ebddeaeadfb3fee11f05.jpg
ДЖАКАРТА, 6 мая — ПРАЙМ. Индонезия после достижения соглашения о поставках 150 миллионов баррелей российской нефти также рассматривает потенциал импорта сжиженного нефтяного газа (СПГ) из России, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия. "По нефти соглашение уже есть. Что касается СПГ, потенциал существует. А по нефти договоренности уже достигнуты", — заявил министр журналистам в Джакарте. По его словам, в настоящее время Джакарта сосредоточена прежде всего на обеспечении стабильности национальных энергоресурсов на фоне затяжного кризиса на Ближнем Востоке и угроз глобальным цепочкам поставок. Ранее Лахадалия сообщал, что российская нефть "в ближайшее время" поступит в Индонезию в рамках договоренностей, достигнутых после переговоров президента Индонезии Прабово Субианто и президента РФ Владимира Путина. Общий объем поставок составит 150 миллионов баррелей.
https://1prime.ru/20260506/neft-869711545.html
индонезия
джакарта
ближний восток
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1c/865997176_236:0:2967:2048_1920x0_80_0_0_a05e27428d15840cc1be9b7ec5da504a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, индонезия, джакарта, ближний восток, прабово субианто, владимир путин
Энергетика, Нефть, Газ, ИНДОНЕЗИЯ, Джакарта, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, Прабово Субианто, Владимир Путин
Индонезия рассматривает потенциал импорта российского газа
Глава Минэнерго Индонезии Лахадалия заявил о потенциале импорта СПГ из России