Индонезия рассматривает потенциал импорта российского газа - 06.05.2026, ПРАЙМ
Индонезия рассматривает потенциал импорта российского газа
Индонезия после достижения соглашения о поставках 150 миллионов баррелей российской нефти также рассматривает потенциал импорта сжиженного нефтяного газа (СПГ)... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T16:39+0300
16:39 06.05.2026
 
Индонезия рассматривает потенциал импорта российского газа

Глава Минэнерго Индонезии Лахадалия заявил о потенциале импорта СПГ из России

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкНа территории подземного газохранилища (ПХГ)
На территории подземного газохранилища (ПХГ) - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
На территории подземного газохранилища (ПХГ). Архивное фото
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
ДЖАКАРТА, 6 мая — ПРАЙМ. Индонезия после достижения соглашения о поставках 150 миллионов баррелей российской нефти также рассматривает потенциал импорта сжиженного нефтяного газа (СПГ) из России, заявил министр энергетики и минеральных ресурсов страны Бахлил Лахадалия.
"По нефти соглашение уже есть. Что касается СПГ, потенциал существует. А по нефти договоренности уже достигнуты", — заявил министр журналистам в Джакарте.
По его словам, в настоящее время Джакарта сосредоточена прежде всего на обеспечении стабильности национальных энергоресурсов на фоне затяжного кризиса на Ближнем Востоке и угроз глобальным цепочкам поставок.
Ранее Лахадалия сообщал, что российская нефть "в ближайшее время" поступит в Индонезию в рамках договоренностей, достигнутых после переговоров президента Индонезии Прабово Субианто и президента РФ Владимира Путина. Общий объем поставок составит 150 миллионов баррелей.
Цены на нефть и газ снижаются на фоне новостей вокруг Ирана
ЭнергетикаНефтьГазИНДОНЕЗИЯДжакартаБЛИЖНИЙ ВОСТОКПрабово СубиантоВладимир Путин
 
 
