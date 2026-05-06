https://1prime.ru/20260506/gaz-869718441.html

Поставки газа восстановятся, когда откроют Ормузский пролив, пишут СМИ

Поставки газа восстановятся, когда откроют Ормузский пролив, пишут СМИ - 06.05.2026, ПРАЙМ

Поставки газа восстановятся, когда откроют Ормузский пролив, пишут СМИ

Восстановление поставок газа на мировом рынке будет более длительным, чем на рынке нефти, после открытия Ормузского пролива, заявил финансовый директор... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T17:16+0300

2026-05-06T17:16+0300

2026-05-06T17:16+0300

энергетика

нефть

ормузский пролив

персидский залив

норвегия

equinor

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/25/841382559_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_8c9feca9ae2817b073df6ce090b5a477.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Восстановление поставок газа на мировом рынке будет более длительным, чем на рынке нефти, после открытия Ормузского пролива, заявил финансовый директор норвежской компании Equinor Торгрим Рейтан. "Когда пролив откроется, мы считаем, что на восстановление поставок нефти до нормального уровня может уйти около полугода. Для газа это займет гораздо больше времени", - сказал он в ходе конференции с аналитиками. По его словам, основное внимание рынка сейчас сосредоточено на нефти, однако ситуация с газом может оказаться более сложной. Рейтан также отметил, что значительная часть экспортной инфраструктуры газа повреждена. В частности, по оценке катарской госкомпании Qatar Energy, около 70% экспортных мощностей стран Персидского залива пострадали, а их восстановление может занять от трех до пяти лет. Он упомянул о том, что на рынке ожидалось расширение предложения сжиженного газа за счёт новых мощностей, однако из-за закрытия Ормузского пролива с рынка выпало около 20% мировых его поставок, что изменило прогнозы. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.

https://1prime.ru/20260506/gaz-869717168.html

ормузский пролив

персидский залив

норвегия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, ормузский пролив, персидский залив, норвегия, equinor