Поставки газа восстановятся, когда откроют Ормузский пролив, пишут СМИ
2026-05-06T17:16+0300
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Восстановление поставок газа на мировом рынке будет более длительным, чем на рынке нефти, после открытия Ормузского пролива, заявил финансовый директор норвежской компании Equinor Торгрим Рейтан. "Когда пролив откроется, мы считаем, что на восстановление поставок нефти до нормального уровня может уйти около полугода. Для газа это займет гораздо больше времени", - сказал он в ходе конференции с аналитиками. По его словам, основное внимание рынка сейчас сосредоточено на нефти, однако ситуация с газом может оказаться более сложной. Рейтан также отметил, что значительная часть экспортной инфраструктуры газа повреждена. В частности, по оценке катарской госкомпании Qatar Energy, около 70% экспортных мощностей стран Персидского залива пострадали, а их восстановление может занять от трех до пяти лет. Он упомянул о том, что на рынке ожидалось расширение предложения сжиженного газа за счёт новых мощностей, однако из-за закрытия Ормузского пролива с рынка выпало около 20% мировых его поставок, что изменило прогнозы. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает в более чем 20 странах со штатом примерно в 25 тысяч человек. Крупнейший акционер - Норвегия.
Финансовый директор Equinor Рейтан: восстановление поставок газа займет дольше, чем нефть