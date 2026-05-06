Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Кубы назвал ложью заявление Рубио о нефтяной блокаде - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260506/glava-869700405.html
Глава МИД Кубы назвал ложью заявление Рубио о нефтяной блокаде
Глава МИД Кубы назвал ложью заявление Рубио о нефтяной блокаде - 06.05.2026, ПРАЙМ
Глава МИД Кубы назвал ложью заявление Рубио о нефтяной блокаде
Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что в отношении Кубы не существует нефтяной блокады, являются ложью и противоречат позиции Белого дома, заявил... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T04:06+0300
2026-05-06T04:13+0300
нефть
энергетика
экономика
куба
сша
гавана
марко рубио
марк рубио
мид
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869700405.jpg?1778029998
МЕХИКО, 6 мая - ПРАЙМ. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что в отношении Кубы не существует нефтяной блокады, являются ложью и противоречат позиции Белого дома, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. "Несколько часов назад госсекретарь США заявил, что нефтяной блокады в отношении Кубы не существует. Он попросту решил солгать. Тем самым он противоречит президенту США и пресс-секретарю Белого дома", - написал Родригес в своем Telegram-канале. Министр напомнил, что 29 января президент США подписал указ, предусматривающий угрозу введения пошлин против стран, экспортирующих топливо на Кубу, в связи с чем за четыре месяца на остров прибыло лишь одно судно с горючим. "Всех наших поставщиков запугивают и им угрожают, нарушая нормы свободной торговли и свободы судоходства", - заявил глава кубинского МИД. Он также указал, что новый президентский указ от 1 мая вводит вторичные санкции в энергетической сфере. Рубио во вторник заявил на брифинге в Белом доме, что "не существует нефтяной блокады как таковой" в отношении Кубы, а энергетические проблемы Гаваны связал с прекращением бесплатных поставок нефти из Венесуэлы. Кубинские власти на протяжении последних месяцев обвиняют Вашингтон в ужесточении санкционного давления, которое, усугубляет дефицит топлива и перебои с электроснабжением на острове.
куба
сша
гавана
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, куба, сша, гавана, марко рубио, марк рубио, мид
Нефть, Энергетика, Экономика, КУБА, США, Гавана, Марко Рубио, Марк Рубио, МИД
04:06 06.05.2026 (обновлено: 04:13 06.05.2026)
 
Глава МИД Кубы назвал ложью заявление Рубио о нефтяной блокаде

Глава МИД Кубы Паррилья назвал заявление Рубио об отсутствии нефтяной блокады ложью

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МЕХИКО, 6 мая - ПРАЙМ. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что в отношении Кубы не существует нефтяной блокады, являются ложью и противоречат позиции Белого дома, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья.
"Несколько часов назад госсекретарь США заявил, что нефтяной блокады в отношении Кубы не существует. Он попросту решил солгать. Тем самым он противоречит президенту США и пресс-секретарю Белого дома", - написал Родригес в своем Telegram-канале.
Министр напомнил, что 29 января президент США подписал указ, предусматривающий угрозу введения пошлин против стран, экспортирующих топливо на Кубу, в связи с чем за четыре месяца на остров прибыло лишь одно судно с горючим.
"Всех наших поставщиков запугивают и им угрожают, нарушая нормы свободной торговли и свободы судоходства", - заявил глава кубинского МИД.
Он также указал, что новый президентский указ от 1 мая вводит вторичные санкции в энергетической сфере.
Рубио во вторник заявил на брифинге в Белом доме, что "не существует нефтяной блокады как таковой" в отношении Кубы, а энергетические проблемы Гаваны связал с прекращением бесплатных поставок нефти из Венесуэлы.
Кубинские власти на протяжении последних месяцев обвиняют Вашингтон в ужесточении санкционного давления, которое, усугубляет дефицит топлива и перебои с электроснабжением на острове.
 
ЭнергетикаЭкономикаНефтьКУБАСШАГаванаМарко РубиоМарк РубиоМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала