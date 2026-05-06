Глава МИД Кубы назвал ложью заявление Рубио о нефтяной блокаде

Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что в отношении Кубы не существует нефтяной блокады, являются ложью и противоречат позиции Белого дома, заявил...

2026-05-06T04:06+0300

МЕХИКО, 6 мая - ПРАЙМ. Заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что в отношении Кубы не существует нефтяной блокады, являются ложью и противоречат позиции Белого дома, заявил глава МИД Кубы Бруно Родригес Паррилья. "Несколько часов назад госсекретарь США заявил, что нефтяной блокады в отношении Кубы не существует. Он попросту решил солгать. Тем самым он противоречит президенту США и пресс-секретарю Белого дома", - написал Родригес в своем Telegram-канале. Министр напомнил, что 29 января президент США подписал указ, предусматривающий угрозу введения пошлин против стран, экспортирующих топливо на Кубу, в связи с чем за четыре месяца на остров прибыло лишь одно судно с горючим. "Всех наших поставщиков запугивают и им угрожают, нарушая нормы свободной торговли и свободы судоходства", - заявил глава кубинского МИД. Он также указал, что новый президентский указ от 1 мая вводит вторичные санкции в энергетической сфере. Рубио во вторник заявил на брифинге в Белом доме, что "не существует нефтяной блокады как таковой" в отношении Кубы, а энергетические проблемы Гаваны связал с прекращением бесплатных поставок нефти из Венесуэлы. Кубинские власти на протяжении последних месяцев обвиняют Вашингтон в ужесточении санкционного давления, которое, усугубляет дефицит топлива и перебои с электроснабжением на острове.

