Колумбийцы за деньги готовы воевать за любую страну, рассказал вербовщик

Колумбийцы из-за тяжелого материального положения готовы воевать за любую страну, если им предлагают хорошую оплату, сообщил РИА Новости источник, связанный с... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T02:59+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Колумбийцы из-за тяжелого материального положения готовы воевать за любую страну, если им предлагают хорошую оплату, сообщил РИА Новости источник, связанный с рынком вербовки колумбийцев на Украину и Ближний Восток. Во вторник президент Колумбии Густаво Петро заявил, что 7 тысяч его соотечественников воюют и бессмысленно умирают на Украине, и подчеркнул, что его страна не хочет быть "экспортером смерти". "Если открыть компанию-вербовщицу, занятую поиском колумбийцев для участия в боевых действиях на стороне, условно, Китая, они (колумбийцы - ред.) согласятся. Если позовут воевать за Японию, поедут воевать за Японию", - отметил собеседник агентства. Вербовщик подчеркнул, что тяжелое материальное положение колумбийских военных играет более значимую роль, чем идеология, поэтому они отправятся воевать за любую страну, которая пообещает достойную зарплату. В марте Колумбия на фоне массового участия колумбийцев в боевых действиях на стороне ВСУ ратифицировала законопроект о присоединении к Международной конвенции против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников 1989 года. Президент Колумбии ранее назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X. Это заявление стало ответом на слова посла РФ в Боготе Николая Тавдумадзе в интервью РИА Новости о том, что число колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.

