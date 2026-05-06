https://1prime.ru/20260506/minfin-869710948.html
В Минфине рассказали об апрельских выплатах нефтяникам из бюджета
В Минфине рассказали об апрельских выплатах нефтяникам из бюджета - 06.05.2026, ПРАЙМ
В Минфине рассказали об апрельских выплатах нефтяникам из бюджета
Российские нефтяники в апреле за март получили из бюджета РФ 207,5 миллиарда рублей по топливному демпферу после двух месяцев выплат в бюджет, свидетельствуют... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T12:33+0300
2026-05-06T12:33+0300
2026-05-06T13:19+0300
нефть
рф
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:258:2727:1792_1920x0_80_0_0_17d4749219b9d1cd63d67cff17a8431c.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские нефтяники в апреле за март получили из бюджета РФ 207,5 миллиарда рублей по топливному демпферу после двух месяцев выплат в бюджет, свидетельствуют данные Минфина РФ.В феврале нефтяники впервые с февраля 2021 года направили в бюджет страны выплаты в размере 18,8 миллиарда рублей. В марте компании также выплатили в бюджет 15 миллиардов рублей. До этого компании, наоборот, получали выплаты из бюджета.Как поясняли ранее эксперты, нефтяники платили в бюджет, потому что цены на топливо в Роттердаме, которые есть в формуле расчета выплат, в этот срок были низкими. Но в марте ценовая ситуация изменилась из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.В этом году нефтяники из бюджета получили выплаты только в январе, тогда они составили 16,9 миллиарда рублей.А в прошлом году совокупные выплаты по механизму топливного демпфера из российского бюджета в пользу нефтяных компаний составили 1,297 триллиона рублей, снизившись за год на 20,2%.Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо.Суть механизма в том, что если экспортная цена бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859585951_0:2:2727:2047_1920x0_80_0_0_58d424464c40fd67bfc998069598e9bb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рф, минфин
В Минфине рассказали об апрельских выплатах нефтяникам из бюджета
Минфин: в апреле нефтяники получили из бюджета 207,5 млрд рублей по топливному демпферу
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские нефтяники в апреле за март получили из бюджета РФ 207,5 миллиарда рублей по топливному демпферу после двух месяцев выплат в бюджет, свидетельствуют данные Минфина РФ.
В феврале нефтяники впервые с февраля 2021 года направили в бюджет страны выплаты в размере 18,8 миллиарда рублей. В марте компании также выплатили в бюджет 15 миллиардов рублей. До этого компании, наоборот, получали выплаты из бюджета.
Как поясняли ранее эксперты, нефтяники платили в бюджет, потому что цены на топливо в Роттердаме
, которые есть в формуле расчета выплат, в этот срок были низкими. Но в марте ценовая ситуация изменилась из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке
.
В этом году нефтяники из бюджета получили выплаты только в январе, тогда они составили 16,9 миллиарда рублей.
А в прошлом году совокупные выплаты по механизму топливного демпфера из российского бюджета в пользу нефтяных компаний составили 1,297 триллиона рублей, снизившись за год на 20,2%.
Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо.
Суть механизма в том, что если экспортная цена бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.