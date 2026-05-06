В Минфине рассказали об апрельских выплатах нефтяникам из бюджета

Российские нефтяники в апреле за март получили из бюджета РФ 207,5 миллиарда рублей по топливному демпферу после двух месяцев выплат в бюджет, свидетельствуют... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T12:33+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Российские нефтяники в апреле за март получили из бюджета РФ 207,5 миллиарда рублей по топливному демпферу после двух месяцев выплат в бюджет, свидетельствуют данные Минфина РФ.В феврале нефтяники впервые с февраля 2021 года направили в бюджет страны выплаты в размере 18,8 миллиарда рублей. В марте компании также выплатили в бюджет 15 миллиардов рублей. До этого компании, наоборот, получали выплаты из бюджета.Как поясняли ранее эксперты, нефтяники платили в бюджет, потому что цены на топливо в Роттердаме, которые есть в формуле расчета выплат, в этот срок были низкими. Но в марте ценовая ситуация изменилась из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.В этом году нефтяники из бюджета получили выплаты только в январе, тогда они составили 16,9 миллиарда рублей.А в прошлом году совокупные выплаты по механизму топливного демпфера из российского бюджета в пользу нефтяных компаний составили 1,297 триллиона рублей, снизившись за год на 20,2%.Демпфирующий механизм заработал в России в 2019 году для сдерживания внутренних цен на топливо.Суть механизма в том, что если экспортная цена бензина или дизельного топлива выше условной внутрироссийской (индикативной), указанной в Налоговом кодексе, то государство компенсирует компаниям часть этой разницы, чтобы они не повышали цены в России. А если российские цены выше экспортных, то нефтяники делятся с государством частью своей прибыли от внутренних продаж.

нефть, рф, минфин