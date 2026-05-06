https://1prime.ru/20260506/neft-869705361.html

Нефть дешевеет после заявлений Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном

Нефть дешевеет после заявлений Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном - 06.05.2026, ПРАЙМ

Нефть дешевеет после заявлений Трампа о прогрессе в переговорах с Ираном

Мировые цены на нефть в среду утром снижаются почти на 2% на фоне ожиданий возобновления поставок сырья из ближневосточного региона после того, как президент... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T08:20+0300

2026-05-06T08:20+0300

2026-05-06T08:20+0300

нефть

торги

иран

ормузский пролив

сша

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/82483/59/824835901_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_a6f594456b7744eaad19bdef3947ca80.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром снижаются почти на 2% на фоне ожиданий возобновления поставок сырья из ближневосточного региона после того, как президент США Дональд Трамп заявил о значительном прогрессе в достижении окончательного соглашения о прекращении конфликта с Ираном, следует из данных торгов и комментариев аналитика. По состоянию на 7.31 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 1,83% относительно предыдущего закрытия - до 107,86 долларов за баррель, июньские фьючерсы на WTI дешевели на 1,95% - до 100,28 доллара. Ранее в среду Трамп объявил о кратковременной приостановке миссии по сопровождению судов в Ормузском проливе "Проект Cвобода", чтобы оценить возможность окончательного согласования и подписания сделки с Ираном. Ранее Трамп заявил о значительном прогрессе на пути к заключению соглашения с Ираном по атому. "Это свидетельствует о потенциальной деэскалации и вселяет надежду на освобождение севших на мель судов в Персидском заливе, что может постепенно восстановить поставки на рынок", - приводит агентство Рейтер мнение старшего научного сотрудника LSEG по нефти Аня Фама (Anh Pham). Фам добавляет при этом, что цены на нефть марок Brent и WTI продолжают держаться выше 100 долларов за баррель, а перспективы мирного соглашения остаются неопределенными. Кроме того, даже если соглашение будет достигнуто, для полного восстановления торговых потоков потребуется время. Трамп 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.

иран

ормузский пролив

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, торги, иран, ормузский пролив, сша, дональд трамп