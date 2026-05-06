https://1prime.ru/20260506/neft-869711545.html
Цены на нефть и газ снижаются на фоне новостей вокруг Ирана
Цены на нефть и газ снижаются на фоне новостей вокруг Ирана - 06.05.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть и газ снижаются на фоне новостей вокруг Ирана
Цены на нефть и газ снижаются более чем на 7% после новости о том, что Белый дом допускает подписание меморандума об окончании конфликта с Ираном,... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T13:10+0300
2026-05-06T13:10+0300
2026-05-06T13:10+0300
нефть
газ
иран
европа
нидерланды
рынок
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_0:160:2989:1841_1920x0_80_0_0_4bcc8ecb3e9d63d1a080b61fd31253c2.jpg
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Цены на нефть и газ снижаются более чем на 7% после новости о том, что Белый дом допускает подписание меморандума об окончании конфликта с Ираном, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 12.51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 7,04% относительно предыдущего закрытия - до 102,14 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 7,86%, до 94,23 доллара. Максимально в моменте снижение составляло примерно 7,5% и 8% соответственно. Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) торговались по 520,2 доллара (-8,3%) за тысячу кубометров. Ранее в среду портал Axios со ссылкой на американские источники сообщил, что в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта.
иран
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76018/10/760181004_161:0:2828:2000_1920x0_80_0_0_17fcab8d43aeebbc5f69f7ae0da624c0.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, газ, иран, европа, нидерланды, рынок
Нефть, Газ, ИРАН, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, Рынок
Цены на нефть и газ снижаются на фоне новостей вокруг Ирана
Цены на нефть и газ снижаются на 7% на фоне новостей об окончании конфликта с Ираном
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Цены на нефть и газ снижаются более чем на 7% после новости о том, что Белый дом допускает подписание меморандума об окончании конфликта с Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 7,04% относительно предыдущего закрытия - до 102,14 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 7,86%, до 94,23 доллара. Максимально в моменте снижение составляло примерно 7,5% и 8% соответственно.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) торговались по 520,2 доллара (-8,3%) за тысячу кубометров.
Ранее в среду портал Axios со ссылкой на американские источники сообщил, что в Белом доме считают, что США
и Иран
могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта.