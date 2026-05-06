Цены на нефть и газ снижаются на фоне новостей вокруг Ирана - 06.05.2026, ПРАЙМ
Цены на нефть и газ снижаются на фоне новостей вокруг Ирана
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Цены на нефть и газ снижаются более чем на 7% после новости о том, что Белый дом допускает подписание меморандума об окончании конфликта с Ираном, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 12.51 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent падала на 7,04% относительно предыдущего закрытия - до 102,14 доллара за баррель, июньских фьючерсов на WTI - на 7,86%, до 94,23 доллара. Максимально в моменте снижение составляло примерно 7,5% и 8% соответственно.
Июньские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) торговались по 520,2 доллара (-8,3%) за тысячу кубометров.
Ранее в среду портал Axios со ссылкой на американские источники сообщил, что в Белом доме считают, что США и Иран могут вскоре подписать меморандум об окончании конфликта.
 
