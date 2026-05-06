Новак обсудил с министром энергетики Казахстана сотрудничество в ТЭК - 06.05.2026, ПРАЙМ
Новак обсудил с министром энергетики Казахстана сотрудничество в ТЭК
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов обсудили сотрудничество в отраслях топливно-энергетического комплекса, сообщило правительство РФ. "Александр Новак встретился с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым. В ходе беседы стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в отраслях ТЭК в рамках подготовки к предстоящей встрече лидеров стран в Республике Казахстан", - говорится в сообщении. Новак отметил, что сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах между Россией и Казахстаном развивается успешно, реализуются масштабные совместные проекты в промышленности и энергетике. "Сегодня наше эффективное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате как никогда востребовано на фоне сильной мировой турбулентности. В этих условиях нам необходимо действовать решительно, работать сообща в общих политических и хозяйственных интересах, использовать сложившийся за предыдущие годы потенциал высокоинтегрированных связей", - приводятся в сообщении слова Новака.
Новак обсудил с министром энергетики Казахстана сотрудничество в ТЭК

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов обсудили сотрудничество в отраслях топливно-энергетического комплекса, сообщило правительство РФ.
"Александр Новак встретился с министром энергетики Казахстана Ерланом Аккенженовым. В ходе беседы стороны обсудили перспективы двустороннего сотрудничества в отраслях ТЭК в рамках подготовки к предстоящей встрече лидеров стран в Республике Казахстан", - говорится в сообщении.
Новак отметил, что сотрудничество в торгово-экономической и инвестиционной сферах между Россией и Казахстаном развивается успешно, реализуются масштабные совместные проекты в промышленности и энергетике.
"Сегодня наше эффективное сотрудничество как в двустороннем, так и в многостороннем формате как никогда востребовано на фоне сильной мировой турбулентности. В этих условиях нам необходимо действовать решительно, работать сообща в общих политических и хозяйственных интересах, использовать сложившийся за предыдущие годы потенциал высокоинтегрированных связей", - приводятся в сообщении слова Новака.
