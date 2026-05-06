Инвесторы на Курилах интересуются сферой туризма и рыбным промыслом - 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T03:29+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Резиденты специальных преференциальных режимов на Курильских островах - ТОР "Курилы" и КОРФ - реализуют проекты преимущественно в сфере туризма, рыбодобычи и бытовых услуг, сообщил РИА Новости заместитель генерального директора по сопровождению инвестиционных проектов Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) Сергей Скалий. На Курилах с марта 2022 года действуют две зоны, которые позволяют инвесторам пользоваться налоговыми льготами, пониженными страховыми взносами и административными преференциями - территория опережающего развития (ТОР) "Курилы" и Курильские острова Российской Федерации – КОРФ. По данным КРДВ, сейчас на Курилах проекты с применением ТОР и КОРФ реализуют порядка 67 компаний. "Основные направления, в которых реализуются проекты, это, конечно, туризм, добыча и переработка рыбы. Есть и иные отрасли, например, бытовые услуги, необходимые именно на территории Курильских островов", - рассказал агентству Скалий. Он также отметил, что туристическая отрасль в регионе представлено как комфортабельными гостиничными комплексами со СПА и ресторанами, так и небольшими гостевыми домами Одним из приоритетных направлений в рамках инвестиционных проектов он назвал в том числе марикультуру - направление аквакультуры, занимающееся разведением или выращиванием водорослей, моллюсков, ракообразных, рыб и иглокожих в морях или в искусственных условиях. "Мы ожидаем, что возникнет интерес к марикультуре. Это такое ключевое направление, на котором мы хотели бы сделать акцент. Потому что спрос на такую продукцию очень большой как на территории России, так и за рубежом. А Курилы - это максимально комфортные природные условия для развития такого бизнеса", - сказал собеседник агентства.

