Россия обсуждает с Бангладеш возможность поставок нефти

Возможность поставок нефти из России в Бангладеш обсуждается между странами, заявили в посольстве РФ в республике.

2026-05-06T01:50+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Возможность поставок нефти из России в Бангладеш обсуждается между странами, заявили в посольстве РФ в республике. "Бангладешская сторона озвучила свою заинтересованность в импорте российских нефтепродуктов на фоне мирового энергетического кризиса и острого дефицита энергоресурсов в стране. По информации посольства, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры между профильными российскими компаниями и бангладешскими партнерами", - сказали газете "Известия" в посольстве. Эскалация конфликта вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате кризиса на Ближнем Востоке мировые цены на нефть стали подвержены сильной волатильности, в конце апреля ускорили рост: в четверг стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent впервые с марта 2022 года превысила 126 долларов за баррель, следует из данных торгов.

