https://1prime.ru/20260506/rossija-869698869.html
Россия обсуждает с Бангладеш возможность поставок нефти
Россия обсуждает с Бангладеш возможность поставок нефти - 06.05.2026, ПРАЙМ
Россия обсуждает с Бангладеш возможность поставок нефти
Возможность поставок нефти из России в Бангладеш обсуждается между странами, заявили в посольстве РФ в республике. | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T01:50+0300
2026-05-06T01:50+0300
2026-05-06T02:21+0300
нефть
энергетика
россия
бангладеш
рф
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869698869.jpg?1778023296
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Возможность поставок нефти из России в Бангладеш обсуждается между странами, заявили в посольстве РФ в республике. "Бангладешская сторона озвучила свою заинтересованность в импорте российских нефтепродуктов на фоне мирового энергетического кризиса и острого дефицита энергоресурсов в стране. По информации посольства, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры между профильными российскими компаниями и бангладешскими партнерами", - сказали газете "Известия" в посольстве. Эскалация конфликта вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате кризиса на Ближнем Востоке мировые цены на нефть стали подвержены сильной волатильности, в конце апреля ускорили рост: в четверг стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent впервые с марта 2022 года превысила 126 долларов за баррель, следует из данных торгов.
бангладеш
рф
иран
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, россия, бангладеш, рф, иран
Нефть, Энергетика, РОССИЯ, Бангладеш, РФ, ИРАН
Россия обсуждает с Бангладеш возможность поставок нефти
Посольство: возможность поставок нефти из России в Бангладеш обсуждается
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Возможность поставок нефти из России в Бангладеш обсуждается между странами, заявили в посольстве РФ в республике.
"Бангладешская сторона озвучила свою заинтересованность в импорте российских нефтепродуктов на фоне мирового энергетического кризиса и острого дефицита энергоресурсов в стране. По информации посольства, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры между профильными российскими компаниями и бангладешскими партнерами", - сказали газете "Известия" в посольстве.
Эскалация конфликта вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В результате кризиса на Ближнем Востоке мировые цены на нефть стали подвержены сильной волатильности, в конце апреля ускорили рост: в четверг стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent впервые с марта 2022 года превысила 126 долларов за баррель, следует из данных торгов.