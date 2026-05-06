Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия обсуждает с Бангладеш возможность поставок нефти - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20260506/rossija-869698869.html
Россия обсуждает с Бангладеш возможность поставок нефти
Россия обсуждает с Бангладеш возможность поставок нефти - 06.05.2026, ПРАЙМ
Россия обсуждает с Бангладеш возможность поставок нефти
Возможность поставок нефти из России в Бангладеш обсуждается между странами, заявили в посольстве РФ в республике. | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T01:50+0300
2026-05-06T02:21+0300
нефть
энергетика
россия
бангладеш
рф
иран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869698869.jpg?1778023296
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Возможность поставок нефти из России в Бангладеш обсуждается между странами, заявили в посольстве РФ в республике. "Бангладешская сторона озвучила свою заинтересованность в импорте российских нефтепродуктов на фоне мирового энергетического кризиса и острого дефицита энергоресурсов в стране. По информации посольства, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры между профильными российскими компаниями и бангладешскими партнерами", - сказали газете "Известия" в посольстве. Эскалация конфликта вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. В результате кризиса на Ближнем Востоке мировые цены на нефть стали подвержены сильной волатильности, в конце апреля ускорили рост: в четверг стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent впервые с марта 2022 года превысила 126 долларов за баррель, следует из данных торгов.
бангладеш
рф
иран
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, россия, бангладеш, рф, иран
Нефть, Энергетика, РОССИЯ, Бангладеш, РФ, ИРАН
01:50 06.05.2026 (обновлено: 02:21 06.05.2026)
 
Россия обсуждает с Бангладеш возможность поставок нефти

Посольство: возможность поставок нефти из России в Бангладеш обсуждается

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Возможность поставок нефти из России в Бангладеш обсуждается между странами, заявили в посольстве РФ в республике.
"Бангладешская сторона озвучила свою заинтересованность в импорте российских нефтепродуктов на фоне мирового энергетического кризиса и острого дефицита энергоресурсов в стране. По информации посольства, в настоящее время ведутся соответствующие переговоры между профильными российскими компаниями и бангладешскими партнерами", - сказали газете "Известия" в посольстве.
Эскалация конфликта вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.
В результате кризиса на Ближнем Востоке мировые цены на нефть стали подвержены сильной волатильности, в конце апреля ускорили рост: в четверг стоимость июньского фьючерса на нефть марки Brent впервые с марта 2022 года превысила 126 долларов за баррель, следует из данных торгов.
 
ЭнергетикаНефтьРОССИЯБангладешРФИРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала