https://1prime.ru/20260506/rossija-869704244.html

В России в апреле выросли продажи новых легковых автомобилей

В России в апреле выросли продажи новых легковых автомобилей - 06.05.2026, ПРАЙМ

В России в апреле выросли продажи новых легковых автомобилей

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам апреля 2026 года выросли на 15% в годовом выражении и составили 117,5 тысяч единиц, сообщило агентство... | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T07:16+0300

2026-05-06T07:16+0300

2026-05-06T07:48+0300

бизнес

россия

geely

toyota

lada niva legend

lada x-cross 5

lada iskra

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/00/842860077_0:148:3117:1901_1920x0_80_0_0_662dcb53ddc49d31d205b9216dde9d55.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам апреля 2026 года выросли на 15% в годовом выражении и составили 117,5 тысяч единиц, сообщило агентство "Автостат" со ссылкой на данные аналитической компании ППК (опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств). "По итогам апреля нынешнего года в нашей стране было реализовано 117,5 тысяч новых легковых машин, что на 15,1% больше, чем в том же месяце 2025 года", - говорится в сообщении. Лидерство по продажам в апреле сохранила за собой отечественная Lada с результатом 31,8 тысячи проданных машин (+11,8%). За ней расположились китайский Haval (16,5 тысячи штук; +27,6%) и российская марка Tenet (12 тысяч штук). В пятерку лидеров в середине весны вошли также китайский бренд Geely (6,8 тысячи штук; +1,9%) и его белорусский аналог Belgee (5,7 тысячи штук; +47%). В топ-10 попали еще три китайские марки - Changan (4,5 тысячи штук), Jaecoo (3,4 тысячи) и Jetour (2,9 тысячи), а также японская Toyota (2,8 тысячи) и российский Solaris (2,4 тысячи штук). Среди моделей самой продаваемой традиционно стала Lada Granta (12,4 тысячи штук), а на второе место поднялся Tenet T7 (7,6 тысячи штук), вытеснив Haval Jolion на третью позицию (6,7 тысячи штук). В топ-5 продаж вошли еще две модели волжского автозавода - Lada Vesta (6 тысяч) и Niva Travel (4,6 тысячи штук). Места с шестого по десятое заняли соответственно Tenet T4 (3,4 тысячи штук), Lada Iskra (3,2 тысячи), Haval M6 (3,1 тысячи), Niva Legend (3,1 тысячи) и Geely Monjaro (2,5 тысячи штук). Также реализация новых легковушек в стране показала положительную динамику и по итогам января-апреля. За этот период продажи выросли на 9,6% и составили 382,5 тысяч штук.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, geely, toyota, lada niva legend, lada x-cross 5, lada iskra