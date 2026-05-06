https://1prime.ru/20260506/rsa-869706868.html

РСА посоветовал автовладельцам иметь под рукой бумажную версию ОСАГО

РСА посоветовал автовладельцам иметь под рукой бумажную версию ОСАГО - 06.05.2026, ПРАЙМ

РСА посоветовал автовладельцам иметь под рукой бумажную версию ОСАГО

Автовладельцам в России стоит иметь под рукой бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе интернета, чтобы при необходимости доказать сотруднику | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T09:57+0300

2026-05-06T09:57+0300

2026-05-06T09:57+0300

россия

москва

московская область

рса

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/03/13/868444320_0:153:2957:1816_1920x0_80_0_0_8f87940a4cb7b5a74a1694905d2bceec.jpg

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Автовладельцам в России стоит иметь под рукой бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе интернета, чтобы при необходимости доказать сотруднику ГАИ, что водитель исполнил обязанность по страхованию автогражданской ответственности, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА). "В связи с ограничениями в работе интернета может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Так что такую распечатку желательно иметь", - заявили в РСА. Кроме того, под рукой у водителя всегда должны быть контакты его страховой компании, чтобы можно было оперативно проинформировать страховщика о ДТП или получить консультацию. В начале недели "большая четверка" операторов связи предупредила о возможных временных ограничениях на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Утром во вторник москвичи начали сталкиваться с такими проблемами - мобильный интернет не работал, а смс-сообщения не доходили до адресатов. Войти в различные сервисы "белого списка" без Wi-Fi также не получалось. Затем доступ к мобильному интернету был восстановлен. В случае повторных ограничений интернета в Москве операторы заранее предупредят абонентов, отмечало Минцифры. Минцифры также сообщало, что согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов в период отключения мобильного интернета в целях безопасности.

москва

московская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, московская область, рса, авто