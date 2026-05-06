РСА посоветовал автовладельцам иметь под рукой бумажную версию ОСАГО - 06.05.2026, ПРАЙМ
РСА посоветовал автовладельцам иметь под рукой бумажную версию ОСАГО
09:57 06.05.2026
 
РСА посоветовал автовладельцам иметь под рукой бумажную версию ОСАГО

РСА: стоит иметь под рукой бумажную версию ОСАГО на случай ограничений интернета

© РИА Новости . Алексей Мальгавко
ОСАГО. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Автовладельцам в России стоит иметь под рукой бумажную версию полиса ОСАГО на случай ограничений в работе интернета, чтобы при необходимости доказать сотруднику ГАИ, что водитель исполнил обязанность по страхованию автогражданской ответственности, рассказали РИА Новости в Российском союзе автостраховщиков (РСА).
"В связи с ограничениями в работе интернета может оказаться так, что сотрудник ГАИ не сможет проверить полис, используя свой служебный интернет-сервис. В этой ситуации распечатанный на обычном бумажном листе полис ОСАГО, ранее оформленный в электронном виде, поможет доказать, что водитель исполнил обязанность по страхованию своей ответственности. Так что такую распечатку желательно иметь", - заявили в РСА.
Кроме того, под рукой у водителя всегда должны быть контакты его страховой компании, чтобы можно было оперативно проинформировать страховщика о ДТП или получить консультацию.
В начале недели "большая четверка" операторов связи предупредила о возможных временных ограничениях на мобильный интернет и смс в Москве и Московской области с 5 по 9 мая по соображениям безопасности. Утром во вторник москвичи начали сталкиваться с такими проблемами - мобильный интернет не работал, а смс-сообщения не доходили до адресатов. Войти в различные сервисы "белого списка" без Wi-Fi также не получалось. Затем доступ к мобильному интернету был восстановлен. В случае повторных ограничений интернета в Москве операторы заранее предупредят абонентов, отмечало Минцифры.
Минцифры также сообщало, что согласовывает с правоохранительными органами и спецслужбами возможность оперативного открытия в Москве "белого списка" сайтов в период отключения мобильного интернета в целях безопасности.
 
