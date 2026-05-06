СМИ: Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана

2026-05-06T00:01+0300

МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Американские и израильские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах, утверждает портал Axios. На прошлой неделе Трамп провел совещание с представителями разведки на фоне неопределенности действий в части операции против Ирана. Во вторник глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном по-прежнему остается в силе. "Некоторые американские и израильские чиновники считают, что президент Трамп может отдать приказ о возобновлении войны (против Ирана - ред.) позднее на этой неделе в случае, если сохранится дипломатический тупик", - говорится в публикации портала. Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.

