https://1prime.ru/20260506/tramp-869697611.html
СМИ: Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана
СМИ: Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана - 06.05.2026, ПРАЙМ
СМИ: Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана
Американские и израильские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе в случае, если... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T00:01+0300
2026-05-06T00:01+0300
2026-05-06T00:01+0300
энергетика
нефть
мировая экономика
иран
сша
ормузский пролив
дональд трамп
пит хегсет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869697611.jpg?1778014905
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Американские и израильские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах, утверждает портал Axios.
На прошлой неделе Трамп провел совещание с представителями разведки на фоне неопределенности действий в части операции против Ирана. Во вторник глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном по-прежнему остается в силе.
"Некоторые американские и израильские чиновники считают, что президент Трамп может отдать приказ о возобновлении войны (против Ирана - ред.) позднее на этой неделе в случае, если сохранится дипломатический тупик", - говорится в публикации портала.
Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.
иран
сша
ормузский пролив
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, мировая экономика, иран, сша, ормузский пролив, дональд трамп, пит хегсет
Энергетика, Нефть, Мировая экономика, ИРАН, США, Ормузский пролив, Дональд Трамп, Пит Хегсет
СМИ: Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана
Axios: Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе
МОСКВА, 5 мая - ПРАЙМ. Американские и израильские чиновники считают, что президент США Дональд Трамп может приказать возобновить операцию против Ирана на этой неделе в случае, если стороны не добьются прогресса в переговорах, утверждает портал Axios.
На прошлой неделе Трамп провел совещание с представителями разведки на фоне неопределенности действий в части операции против Ирана. Во вторник глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что режим прекращения огня между США и Ираном по-прежнему остается в силе.
"Некоторые американские и израильские чиновники считают, что президент Трамп может отдать приказ о возобновлении войны (против Ирана - ред.) позднее на этой неделе в случае, если сохранится дипломатический тупик", - говорится в публикации портала.
Трамп вечером 3 мая анонсировал операцию "Проект Свобода" по оказанию помощи судам, заблокированным в Ормузском проливе и стремящимся покинуть его. Командующий центральным штабом вооруженных сил Ирана "Хатам аль-Анбия" Али Абдоллахи после этого заявил, что Тегеран предостерегает США от приближения к Ормузскому проливу и готов атаковать американские вооруженные силы.