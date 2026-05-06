Goldman Sachs ожидает, что ЦБ Турции сохранит ставку без изменений

2026-05-06T06:43+0300

АНКАРА, 6 мая – ПРАЙМ. Аналитики Goldman Sachs прогнозируют, что Центральный банк Турции сохранит процентную ставку без изменений как минимум до четвертого квартала на фоне более высокой, чем ожидалось, инфляции в апреле, сообщила газета Ekonomım. Комитет по денежно-кредитной политике Центрального банка Турции на заседании 22 апреля ожидаемо принял решение оставить ключевую ставку на уровне 37%. Аналогичное решение было принято и на предыдущем заседании 12 марта. На предыдущих заседаниях регулятор снижал ставку, а неизменной в последний раз он оставлял ее в ноябре - тогда ставка составляла 39,5%. "Экономисты Goldman Sachs Клеменс Графе и Башак Эдизгил указали, что регулятор, как ожидается, сможет снизить ставку до 34% только после четвертого квартала. Возобновление цикла снижения ставок будет зависеть от ситуации в Персидском заливе и цен на энергоносители", - пишет издание. При этом банк сохранил прогноз по инфляции в Турции на конец года на уровне 26%, отметив, что апрельский показатель инфляции в 32,4% усиливает риски дальнейшего роста цен. Аналитики также подчеркнули, что рынки будут внимательно следить за инфляционным отчетом главы ЦБ Турции Фатиха Карахана, который будет представлен 14 мая, поскольку он позволит оценить позицию регулятора относительно инфляционного шока и возможных дальнейших шагов денежно-кредитной политики. Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в Турции по итогам прошлого месяца ускорился до 32,37% годовых с 30,87% месяцем ранее, в том числе, в апреле индекс увеличился на 4,18%, сообщил в понедельник Институт статистики страны. При этом экономисты ожидали, что в апреле ИПЦ вырастет на 3,19%, а в годовом исчислении достигнет уровня 31,11%.

