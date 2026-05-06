Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЦБ Индонезии снизил лимит на покупку долларов до 50 тысяч долларов в месяц - 06.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20260506/tsb-869704975.html
ЦБ Индонезии снизил лимит на покупку долларов до 50 тысяч долларов в месяц
ЦБ Индонезии снизил лимит на покупку долларов до 50 тысяч долларов в месяц - 06.05.2026, ПРАЙМ
ЦБ Индонезии снизил лимит на покупку долларов до 50 тысяч долларов в месяц
Центральный банк Индонезии Bank Indonesia сократил лимит на покупку долларов США до 50 тысяч долларов в месяц на человека для поддержки курса рупии на фоне... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T07:50+0300
2026-05-06T08:06+0300
финансы
экономика
мировая экономика
индонезия
сша
джакарта
центральные банки
центральный банк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/869704975.jpg?1778043978
ДЖАКАРТА, 6 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Индонезии Bank Indonesia сократил лимит на покупку долларов США до 50 тысяч долларов в месяц на человека для поддержки курса рупии на фоне глобальной нестабильности, заявил глава ЦБ Перри Варджийо. "Лимит на покупку долларов США на внутреннем рынке без особых документов, который ранее составлял 100 тысяч долларов на человека в месяц, был снижен до 50 тысяч долларов", — заявил Варджийо журналистам во дворце Мердека в Джакарте. Он добавил, что ЦБ Индонезии готовит дальнейшее ужесточение правил — снижение порога до 25 тысяч долларов. При превышении этой суммы потребуется предоставление документов, подтверждающих экономическую цель валютной операции, включая импортные контракты или документы об оплате услуг. По словам главы Bank Indonesia, меры направлены на ограничение спекулятивных операций на валютном рынке и укрепление доверия к национальной валюте на фоне волатильности мировых рынков и геополитической напряженности. Центробанк Индонезии также усиливает контроль за банками и компаниями с высокой активностью.
индонезия
сша
джакарта
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, мировая экономика, индонезия, сша, джакарта, центральные банки, центральный банк
Финансы, Экономика, Мировая экономика, ИНДОНЕЗИЯ, США, Джакарта, центральные банки, Центральный банк
07:50 06.05.2026 (обновлено: 08:06 06.05.2026)
 
ЦБ Индонезии снизил лимит на покупку долларов до 50 тысяч долларов в месяц

ЦБ Индонезии снизил лимит на покупку долларов США до $50 тысяч в месяц на человека

Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
ДЖАКАРТА, 6 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Индонезии Bank Indonesia сократил лимит на покупку долларов США до 50 тысяч долларов в месяц на человека для поддержки курса рупии на фоне глобальной нестабильности, заявил глава ЦБ Перри Варджийо.
"Лимит на покупку долларов США на внутреннем рынке без особых документов, который ранее составлял 100 тысяч долларов на человека в месяц, был снижен до 50 тысяч долларов", — заявил Варджийо журналистам во дворце Мердека в Джакарте.
Он добавил, что ЦБ Индонезии готовит дальнейшее ужесточение правил — снижение порога до 25 тысяч долларов. При превышении этой суммы потребуется предоставление документов, подтверждающих экономическую цель валютной операции, включая импортные контракты или документы об оплате услуг.
По словам главы Bank Indonesia, меры направлены на ограничение спекулятивных операций на валютном рынке и укрепление доверия к национальной валюте на фоне волатильности мировых рынков и геополитической напряженности.
Центробанк Индонезии также усиливает контроль за банками и компаниями с высокой активностью.
 
ЭкономикаФинансыМировая экономикаИНДОНЕЗИЯСШАДжакартацентральные банкиЦентральный банк
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала