ЦБ Индонезии снизил лимит на покупку долларов до 50 тысяч долларов в месяц

2026-05-06T07:50+0300

ДЖАКАРТА, 6 мая — ПРАЙМ. Центральный банк Индонезии Bank Indonesia сократил лимит на покупку долларов США до 50 тысяч долларов в месяц на человека для поддержки курса рупии на фоне глобальной нестабильности, заявил глава ЦБ Перри Варджийо. "Лимит на покупку долларов США на внутреннем рынке без особых документов, который ранее составлял 100 тысяч долларов на человека в месяц, был снижен до 50 тысяч долларов", — заявил Варджийо журналистам во дворце Мердека в Джакарте. Он добавил, что ЦБ Индонезии готовит дальнейшее ужесточение правил — снижение порога до 25 тысяч долларов. При превышении этой суммы потребуется предоставление документов, подтверждающих экономическую цель валютной операции, включая импортные контракты или документы об оплате услуг. По словам главы Bank Indonesia, меры направлены на ограничение спекулятивных операций на валютном рынке и укрепление доверия к национальной валюте на фоне волатильности мировых рынков и геополитической напряженности. Центробанк Индонезии также усиливает контроль за банками и компаниями с высокой активностью.

финансы, мировая экономика, индонезия, сша, джакарта, центральные банки, центральный банк