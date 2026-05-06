Рост цен на нефть усиливает давление на промышленность в Турции, пишут СМИ

Рост мировых цен на нефть усиливает давление на промышленность и цепочки поставок в Турции, повышая издержки производства, сообщила газета Dünya. | 06.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-06T06:43+0300

АНКАРА, 6 мая – ПРАЙМ. Рост мировых цен на нефть усиливает давление на промышленность и цепочки поставок в Турции, повышая издержки производства, сообщила газета Dünya. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти. Из-за блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо и промышленную продукцию. "Рост цен на нефть усиливает давление на производство и транспорт", - пишет газета. По данным издания, подорожание энергоносителей напрямую увеличивает себестоимость продукции, особенно в отраслях, зависящих от нефтехимического сырья, включая текстиль, обувную промышленность и производство потребительских товаров. Отмечается, что рост цен на топливо оказывает дополнительное давление через логистику: увеличение стоимости дизеля и авиакеросина ведет к удорожанию перевозок, что отражается на конечных ценах для потребителей. Газета отмечает, что при сохранении высоких цен на нефть давление будет распространяться по всей экономике, затрагивая не только промышленность, но и продовольственный сектор, усиливая инфляционные риски. Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в Турции по итогам прошлого месяца ускорился до 32,37% годовых с 30,87% месяцем ранее, в том числе в апреле индекс увеличился на 4,18%, сообщил ранее в понедельник Институт статистики страны. При этом экономисты ожидали, что в апреле ИПЦ вырастет на 3,19%, а в годовом исчислении достигнет уровня 31,11%. Наибольший вклад в инфляцию в Турции, которая в апреле ускорилась сильнее ожиданий, внесли цены на аренду и содержание жилья, а также транспорт, подсчитало РИА Новости на основе данных Института статистики страны.

