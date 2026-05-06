В Турции заявили о негативном влиянии конфликта на инфляцию
Военные и геополитические факторы на Ближнем Востоке оказывают негативное влияние на процесс снижения инфляции в Турции, однако политика регулятора остается... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T06:46+0300
финансы
экономика
мировая экономика
турция
сша
ближний восток
центральные банки
центральный банк
АНКАРА, 6 мая – ПРАЙМ. Военные и геополитические факторы на Ближнем Востоке оказывают негативное влияние на процесс снижения инфляции в Турции, однако политика регулятора остается жесткой, заявил глава Центрального банка страны Фатих Карахан.
Рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в Турции по итогам прошлого месяца ускорился до 32,37% годовых с 30,87% месяцем ранее, в том числе в апреле индекс увеличился на 4,18%, сообщил в понедельник Институт статистики страны. При этом экономисты ожидали, что в апреле ИПЦ вырастет на 3,19%, а в годовом исчислении достигнет уровня 31,11%.
"Ситуация с войной негативно влияет на процесс дезинфляции, однако наша решимость не меняется", - приводит его слова газета Türkıye.
Карахан отметил, что влияние конфликта прежде всего проявляется через рост цен на энергоносители и транспорт, что усиливает инфляционное давление.
По его словам, эти факторы могут сохраняться в краткосрочной перспективе, однако их влияние на среднесрочную инфляцию будет зависеть от проводимой денежно-кредитной политики.
Глава регулятора подчеркнул, что, несмотря на внешние риски, Центральный банк намерен продолжать жесткую монетарную политику до достижения ценовой стабильности.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня на две недели. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, при этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров.
