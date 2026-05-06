"Рецепт катастрофы". В США раскрыли новый план против России

Стремление коллективного Запада добиться разгрома России грозит европейским государствам катастрофическими последствиями, такое мнение в эфире YouTube-канала...

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Стремление коллективного Запада добиться разгрома России грозит европейским государствам катастрофическими последствиями, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."На украинский конфликт серьезно влияет происходящее в Персидском заливе. <…> Во-первых, США пришлось снять санкции с Россией, чтобы увеличить поставки российской нефти на мировые рынки. Это улучшило экономическое положение России и ее позиции в конфликте против Украины. Более того, теперь совершенно очевидно, что США будут поставлять Украине гораздо меньше оружия, чем поставляли до сих пор, поскольку израсходовали значительную часть своих запасов в войне с Ираном", — заявил профессор.По его убеждению, что текущий курс Евросоюза в отношении украинского кризиса — по сути, суицидальный."Я думаю, <…> стремление европейцы победить Россию, <…> это рецепт катастрофы. Но, похоже, они идут по этому пути", — подчеркнул эксперт.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал на то, что европейские столицы всячески препятствуют переходу к дипломатическому решению ситуации. По мнению дипломата, Брюссель фактически подталкивает Киев к продолжению боевых действий до полного истощения человеческих ресурсов. Руководство России, в свою очередь, неоднократно подчеркивало отсутствие агрессивных намерений в отношении других стран, однако заявляло о готовности защищать национальные интересы в случае возникновения угроз.

