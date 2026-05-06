https://1prime.ru/20260506/ukraina-869700653.html
"Рецепт катастрофы". В США раскрыли новый план против России
"Рецепт катастрофы". В США раскрыли новый план против России - 06.05.2026, ПРАЙМ
"Рецепт катастрофы". В США раскрыли новый план против России
Стремление коллективного Запада добиться разгрома России грозит европейским государствам катастрофическими последствиями, такое мнение в эфире YouTube-канала... | 06.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-06T04:13+0300
2026-05-06T04:13+0300
2026-05-06T04:14+0300
спецоперация на украине
россия
сша
украина
запад
сергей лавров
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_c2337e873e8b6985925719623e686abd.jpg
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Стремление коллективного Запада добиться разгрома России грозит европейским государствам катастрофическими последствиями, такое мнение в эфире YouTube-канала высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер."На украинский конфликт серьезно влияет происходящее в Персидском заливе. <…> Во-первых, США пришлось снять санкции с Россией, чтобы увеличить поставки российской нефти на мировые рынки. Это улучшило экономическое положение России и ее позиции в конфликте против Украины. Более того, теперь совершенно очевидно, что США будут поставлять Украине гораздо меньше оружия, чем поставляли до сих пор, поскольку израсходовали значительную часть своих запасов в войне с Ираном", — заявил профессор.По его убеждению, что текущий курс Евросоюза в отношении украинского кризиса — по сути, суицидальный."Я думаю, <…> стремление европейцы победить Россию, <…> это рецепт катастрофы. Но, похоже, они идут по этому пути", — подчеркнул эксперт.Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал на то, что европейские столицы всячески препятствуют переходу к дипломатическому решению ситуации. По мнению дипломата, Брюссель фактически подталкивает Киев к продолжению боевых действий до полного истощения человеческих ресурсов. Руководство России, в свою очередь, неоднократно подчеркивало отсутствие агрессивных намерений в отношении других стран, однако заявляло о готовности защищать национальные интересы в случае возникновения угроз.
https://1prime.ru/20260505/merts-869696645.html
сша
украина
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84289/98/842899888_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_fc49af0af5ba6b98f263d515674d5e4d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, украина, запад, сергей лавров, ес
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, США, УКРАИНА, ЗАПАД, Сергей Лавров, ЕС
"Рецепт катастрофы". В США раскрыли новый план против России
Профессор Миршаймер: попытки победить Россию грозят Европе катастрофой
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ.
Стремление коллективного Запада добиться разгрома России грозит европейским государствам катастрофическими последствиями, такое мнение в эфире YouTube-канала
высказал профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
"На украинский конфликт серьезно влияет происходящее в Персидском заливе. <…> Во-первых, США пришлось снять санкции с Россией, чтобы увеличить поставки российской нефти на мировые рынки. Это улучшило экономическое положение России и ее позиции в конфликте против Украины. Более того, теперь совершенно очевидно, что США будут поставлять Украине гораздо меньше оружия, чем поставляли до сих пор, поскольку израсходовали значительную часть своих запасов в войне с Ираном", — заявил профессор.
По его убеждению, что текущий курс Евросоюза в отношении украинского кризиса — по сути, суицидальный.
"Я думаю, <…> стремление европейцы победить Россию, <…> это рецепт катастрофы. Но, похоже, они идут по этому пути", — подчеркнул эксперт.
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указывал на то, что европейские столицы всячески препятствуют переходу к дипломатическому решению ситуации. По мнению дипломата, Брюссель фактически подталкивает Киев к продолжению боевых действий до полного истощения человеческих ресурсов. Руководство России, в свою очередь, неоднократно подчеркивало отсутствие агрессивных намерений в отношении других стран, однако заявляло о готовности защищать национальные интересы в случае возникновения угроз.
"Пора уходить". В ФРГ резко раскритиковали Мерца из-за Украины