"Все больше отстает": на Западе сделали резкое признание по Украине

Необоснованная уверенность европейских элит в том, что Российская Федерация возместит выделенный Киеву кредит в 90 миллиардов евро, свидетельствует о...

2026-05-06T07:03+0300

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Необоснованная уверенность европейских элит в том, что Российская Федерация возместит выделенный Киеву кредит в 90 миллиардов евро, свидетельствует о стратегическом провале Запада в отношении Украины, сообщает портал Brussels Signal."ЕС предоставляет Киеву 90 миллиардов евро с условием, что потом Россия без проблем вернет эти 90 миллиардов евро <…> Погашение зависит от геополитического исхода, в то время как мы, как известно, живем в "неопределенные времена".<…> Главный вопрос уже не в том, сможет ли Украина вернуть деньги, а в том, будут ли когда-нибудь вообще созданы условия, при которых это станет возможным", — указывается в материале.Обозреватель издания полагает, что подобные шаги руководства ЕС подтверждают отсутствие у коллективного Запада четкого видения перспектив конфликта."В действительности этот кредит обнажает ЕС, <…> который все больше отстает от других мировых держав и не обладает долгосрочной стратегией в отношении Украины. <…> То, что представляется стратегией, начинает больше походить на импровизацию. Европа отныне не решает проблему, а лишь финансирует ее задержку", — подводит итог автор.Ранее, 23 апреля, руководитель Евросовета Антониу Кошта сообщил об окончательном согласовании кредитного пакета для Украины на сумму 90 миллиардов евро. Условием возврата этих средств названо получение Киевом "репараций" от Москвы.В Министерстве иностранных дел России неоднократно заявляли, что требования Брюсселя о каких-либо выплатах в пользу украинской стороны не имеют под собой никаких реальных оснований.

мид рф, евросовет, украина, запад, киев, ес, мировая экономика