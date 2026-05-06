На Западе сообщили о неожиданном ударе по Украине из Румынии - 06.05.2026, ПРАЙМ
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
На Западе сообщили о неожиданном ударе по Украине из Румынии
Политическая нестабильность в Румынии несет в себе угрозу для Киева на фоне возможного прихода к власти сил, выступающих против поддержки режима Зеленского, об... | 06.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине, ЕС, НАТО, ВСУ, УКРАИНА, Киев, РУМЫНИЯ, Мировая экономика
TVP World: кризис в Румынии способен подорвать западную поддержку Украины

CC BY 2.0 / andreistroe / Flag on the Poienari Fort, Argeș County, Romania — Флаг Румынии
Флаг Румынии - ПРАЙМ, 1920, 06.05.2026
Флаг Румынии. Архивное фото
CC BY 2.0 / andreistroe / Flag on the Poienari Fort, Argeș County, Romania
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Политическая нестабильность в Румынии несет в себе угрозу для Киева на фоне возможного прихода к власти сил, выступающих против поддержки режима Зеленского, об этом передает телеканал TVP World.
"Кризис в Румынии может ослабить один из важнейших региональных центров поддержки Украины, если досрочные выборы укрепят позиции евроскептических сил", — указывается в материале.
Как отмечает издание, тревожные прогнозы связаны с ростом популярности партии "Альянс за объединение румын" (AUR). В случае победы эта политическая сила способна заблокировать значительную часть ресурсов, направляемых Бухарестом в пользу ВСУ.
"Румыния играет важную роль в планировании действий НАТО на восточном фланге, в том числе в обсуждениях о предоставлении авиабаз в рамках гарантий безопасности, связанных с Украиной. <…> А AUR, безусловно, антиукраинская партия. Она дала понять, что прекратит помощь Киеву и объявит нейтралитет в конфликте с Россией. Если бы Румыния была исключена из этой ситуации, это, без сомнений, навредило бы Украине", — добавляется в сообщении.
Во вторник румынский парламент отправил в отставку кабинет министров, возглавляемый Илие Боложаном, через процедуру вотума недоверия. Эту инициативу поддержали 281 народный избранник при минимальном пороге в 233 голоса.
Обострение ситуации в стране вызвано разногласиями по поводу политики жесткой экономии. Боложан настаивал на урезании расходов ради сокращения бюджетного дефицита и сохранения дотаций от ЕС. Оппозиционные силы в лице социал-демократов, AUR и блока PACE — Romania First в ответ обвинили премьера в деградации экономики, падении уровня жизни граждан и сомнительной приватизации государственного имущества.
