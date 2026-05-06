Новое решение Зеленского в отношении России удивило журналиста

2026-05-06T11:17+0300

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Украина атакой на Крым наплевала на перемирие на 9 мая, заявил журналист Чей Боуз. "Киев атакует Крым, убив пятерых мирных жителей всего за несколько минут до введения Зеленским “режима тишины”, а затем отказывается соблюдать перемирие в честь Дня Победы, обвиняя в нарушениях Россию", — говорится в его публикации в соцсети X. ВСУ атаковали Джанкой ночью, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Ранее Минобороны объявило, что в соответствии с решением президента России Владимира Путина 8 и 9 мая объявляется перемирие в честь празднования Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Зеленский, в свою очередь, заявил, что Украина готова соблюдать режим тишины с полуночи 6 мая.

