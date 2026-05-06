Юань падает на Мосбирже к рублю на фоне анонса покупок валюты Минфином

Китайский юань, Рынок, Торги, США, Дмитрий Бабин, "БКС Мир инвестиций", ФНБ, Минфин, Мнения аналитиков
МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду падает после анонса Минфина, который в мае будет покупать небольшой объем валюты в рамках бюджетного правила, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 18.04 мск падал на 9 копеек (-0,8%), до 10,96 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 10,9-11,09 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,91 рубля. На внебиржевом рынке доллар котируется по 74,65 рубля.
Рубль получает поддержку от Минфина
Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю падает, закрепляясь ниже психологической отметки 11 рублей. Участники торгов отыгрывают возобновление Минфином валютных операций на рынке, который в мае - начале июня будет покупать валюту и золото. Объемы оказались ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали 300-500 миллиардов рублей за месяц.
Ведомство с 8 мая по 4 июня купит валюту и золото по бюджетному правилу на 110,3 миллиарда рублей с учетом отложенных операций за март и апрель 2026 года, ежедневный объем покупки составит в эквиваленте 5,8 миллиарда рублей. С учетом продажи валюты Центробанком на 4,62 миллиарда рублей в день в рамках зеркалирования операций с ФНБ, объем покупок валюты составит 1,18 миллиарда рублей в день в эквиваленте. Регулятор возвращается к покупке валюты в рамках бюджетного правила впервые после 2022 года.
"Импульс к подорожанию рубля был вызван тем, что объявленный Минфином объем ежедневных покупок иностранной валюты оказался существенно меньше ожиданий. Эти операции в рамках исполнения бюджетного правила возобновляются с 8 мая после приостановки в конце марта", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,05% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,08% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 18.06 мск падала на 7,3%, до 101,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,5%, до 97,9 пункта.
Прогнозы
Фактором давления на курс рубля может стать сокращение продаж валютной выручки со стороны экспортеров в мае: после завершения апрельского налогового периода у компаний снижается потребность в конвертации валюты в рубли, рассуждает Валерия Попова из ИК "Риком-траст".
Оказавшийся небольшим спрос министерства на валюту свидетельствует о слишком слабом увеличении нефтегазовых доходов, несмотря на сильный рост нефтяных цен весной, полагает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Это на более долгосрочном горизонте будет способствовать снижению курса рубля на фоне восстановления импорта. Пока же поддержку ему оказывает закрытие позиций в инвалюте тех, кто рассчитывал, что в предстоящем месячном периоде Минфину понадобится больше валюты для исполнения бюджетного правила. Вероятно, до конца недели курс юаня останется в диапазоне 10,88-11,02 рубля", - добавляет он.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.