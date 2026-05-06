Курс юаня на Мосбирже упал после заявления Минфина о валютных операциях

2026-05-06T22:49+0300

МОСКВА, 6 мая - ПРАЙМ. Курс китайской валюты по отношению к российской в среду упал после заявления Минфина о размере валютных операций в мае в рамках бюджетного правила, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов снизился на 11 копеек и составил 10,95 рубля. Курсовой коридор составил 10,90-11,09 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 74,77 рубля. Рубль получил поддержку от Минфина Курс юаня на Мосбирже по отношению к рублю ощутимо упал, закрепившись ниже психологической отметки 11 рублей. Участники торгов отыгрывали новости о возобновлении Минфином валютных операций на рынке, которые в мае - начале июня будут покупками. Однако их размер оказался в несколько раз меньше ожиданий аналитиков. "Рубль сегодня получил неожиданную поддержку. Минфин объявил параметры своих операций в рамках бюджетного правила с 8 мая. Объем покупок валюты за месяц составит 110,3 миллиарда рублей, или 5,8 миллиарда в день. Если учесть продажи валюты ЦБ на 4,62 миллиарда, то чистый объем ежедневных покупок составит 1,18 миллиарда рублей. Это скромная величина даже по меркам "тонкого" рынка", - комментирует Андрей Смирнов из "БКС Мир инвестиций". На втором аукционе Минфина РФ по размещению ОФЗ, несмотря на длинный срок обращения бумаги, спрос оказался высоким относительно прошлых аукционов, что, вероятно, отражает привлекательность уровня доходности около 14,7% годовых для крупных участников рынка в текущий момент, рассуждает Максим Гладских из "ТКБ Инвестмент Партнерс", говоря о факторах курсообразования рубля. Прогнозы Чистый спрос на валюту со стороны Минфина в мае будет крайне незначительным, а объемы валютной выручки российских экспортеров, поступающие на рынок, будут уверенно расти, считает Дмитрий Полевой из компании "Астра УА". "Вместе с подавленным импортом, в том числе из-за жесткой политики ЦБ, и низким оттоком капитала это будет поддерживать стабильность рубля. Пока свой прогноз по курсу до конца 2026 не меняем (78 рублей за доллар во втором квартале и 82-84 рубля к концу года). Но риски для таких ожиданий смещены вниз - то есть рубль может быть крепче", - добавляет он. В мае, как и в апреле, средняя цена российской нефти составит 95 долларов за баррель, и можно ожидать существенного роста покупок валюты по бюджетному правилу в июне - до 330 миллиардов рублей, а итоговых покупок ЦБ - до 230 миллиардов, говорит Дмитрий Макаров из "СберИнвестиций". "При таких операциях справедливый курс рубля в июне, вероятно, будет ближе к 80 за доллар. Особенно если в ближайшие недели конфликт на Ближнем Востоке начнет двигаться к завершению, а цены на сырье в мире перестанут расти", - добавляет он.

