"Только попробуй!" В США набросились на Зеленского после слов о Дне Победы
МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Попытки Владимира Зеленского угрожать проведению парада в честь Дня Победы в российской столице станут фатальными для лидера киевского режима, такое мнение высказал экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Deep Dive Дэниела Дэвиса."Он (Зеленский. — Прим. ред.) бы обеспечил себе скорую гибель. Он бы недолго продержался, если бы сделал это. <…> Тогда русские больше не будут себя сдерживать. <…> Так что, только попробуй! Зеленский таким образом бы просто пересек черту", — рассказал эксперт.Ранее Владимир Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване выступил с угрозой нанести удар по параду в Москве 9 Мая в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне.Минобороны в понедельник объявило перемирие с украинской стороной 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Ведомство предупредило, что ВС России нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева, если киевский режим попытается сорвать празднование 81-й годовщины Победы. Москва, несмотря на имеющиеся возможности, по гуманитарным соображениям ранее от таких мер воздерживалась, подчеркнули в Минобороны.
Джонсон: Зеленский обрекает себя на гибель, угрожая атаковать парад в Москве