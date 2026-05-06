На Западе раскрыли, каким сообщением Минобороны России напугало Зеленского

2026-05-06T07:09+0300

МОСКВА, 6 мая — ПРАЙМ. Перспектива ответных ударов по административному центру Киева в случае провокаций против Москвы 9 Мая вызвала серьезную обеспокоенность на Западе и лично у Владимира Зеленского, заявил кипрский политический обозреватель Алекс Христофору на своем YouTube-канале."Зеленский угрожал Москве ударом <…>, что привлекло внимание российских военных. Поэтому они выпустили, как мне кажется, одно из самых сильных заявлений с начала специальной военной операции, если не самое сильное. <…> Оно, должно быть, напугало весь Запад. И Зеленого Гоблина (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) тоже. Держу пари, что он от страха наложил в штаны, получив эту информацию от российских военных", — рассказал эксперт.Аналитик полагает, что бескомпромиссная позиция Москвы заставила западных кураторов оказать давление на руководство Украины, чтобы обеспечить выполнение условий временного прекращения огня в период праздничных мероприятий."Я уверен, что в Киеве запаниковали. А потом заговорили о дипломатах, иностранных миссиях, которым придется бежать из Киева, если 9 мая по Москве будут запущены беспилотники. Уверен, это сильно напугало все элиты Запада. Вероятно, после этого они сказали Зеленскому: "Да, мы будем придерживаться перемирия, объявленного Россией 8 и 9 мая. Мы будем ему следовать", — отметил Христофору.Ранее в ходе открытия ереванского саммита Европейского политического сообщества Владимир Зеленский позволил себе угрожающие высказывания относительно проведения парада Победы на Красной площади.В минувший понедельник в Минобороны РФ заявили о соблюдении режима тишины 8 и 9 мая в связи с годовщиной Победы. Вместе с тем ведомство подчеркнуло, что любые попытки дестабилизировать ситуацию в эти дни приведут к масштабному ракетному удару по правительственному кварталу Киева. В министерстве также добавили, что российская сторона располагает необходимым потенциалом для таких действий, но ранее проявляла сдержанность, руководствуясь гуманитарными принципами.

