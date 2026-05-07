https://1prime.ru/20260507/aeroporty-869745512.html
Минтранс назвал аэропорты, не обслуживаюшие рейсы из-за ограничений
Минтранс назвал аэропорты, не обслуживаюшие рейсы из-за ограничений - 07.05.2026, ПРАЙМ
Минтранс назвал аэропорты, не обслуживаюшие рейсы из-за ограничений
Восемь аэропортов России не обслуживают рейсы в связи с ограничениями по соображениям безопасности, сообщил Минтранс РФ. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T13:57+0300
2026-05-07T13:57+0300
2026-05-07T13:57+0300
бизнес
рф
иваново
калуга
аэропорт внуково
россия
воздушный транспорт
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:56:2983:1733_1920x0_80_0_0_e4fef3a38cf393d8f77bb8cf0a749839.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Восемь аэропортов России не обслуживают рейсы в связи с ограничениями по соображениям безопасности, сообщил Минтранс РФ. "В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства не принимают и не отправляют рейсы восемь аэропортов: Внуково, Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Пермь (Большое Савино), Сочи, Тамбов (Донское), Череповец и Ярославль. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
рф
иваново
калуга
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/17/861147160_0:0:2651:1988_1920x0_80_0_0_37b13d7624b06d006ed37179d95a70d2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, иваново, калуга, аэропорт внуково, россия, воздушный транспорт
Бизнес, РФ, Иваново, Калуга, аэропорт Внуково, РОССИЯ, Воздушный транспорт
Минтранс назвал аэропорты, не обслуживаюшие рейсы из-за ограничений
Минтранс: восемь аэропортов не обслуживают рейсы из-за временных ограничений