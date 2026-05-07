Минтранс назвал аэропорты, не обслуживаюшие рейсы из-за ограничений

Восемь аэропортов России не обслуживают рейсы в связи с ограничениями по соображениям безопасности, сообщил Минтранс РФ. | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T13:57+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Восемь аэропортов России не обслуживают рейсы в связи с ограничениями по соображениям безопасности, сообщил Минтранс РФ. "В связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства не принимают и не отправляют рейсы восемь аэропортов: Внуково, Иваново (Южный), Калуга (Грабцево), Пермь (Большое Савино), Сочи, Тамбов (Донское), Череповец и Ярославль. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.

