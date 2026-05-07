https://1prime.ru/20260507/avtovaz-869744122.html

"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера

"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера - 07.05.2026, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера

Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера, который может дополнить модельную линейку семейства Niva, следует из публикации в... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T12:41+0300

2026-05-07T12:41+0300

2026-05-07T13:10+0300

бизнес

самарская область

тольятти

ижевск

владимир путин

автоваз

lada niva legend

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/75927/70/759277030_0:0:2646:1488_1920x0_80_0_0_56e559be184ba379bfbebd3b8273a01f.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера, который может дополнить модельную линейку семейства Niva, следует из публикации в базе данных Федерального института промышленной собственности, которую изучило РИА новости. Заявка на патент была подана 22 декабря 2025 года и одобрена 6 мая 2026 года. В качестве патентообладателя указано АО "АвтоВАЗ". Как следует из приложенных к патенту изображений, автомобиль представляет из себя кроссовер, превосходящий по габаритам актуальные автомобили семейства Niva. На принадлежность машины именно к такому семейству автомобилей "АвтоВАЗа" указывает надпись на передней решетке радиатора. Визуально машина напоминает прототип под кодовым названием "Т-134", который в январе 2025 года производитель показал президенту России Владимиру Путину в ходе его рабочей поездки в Самарскую область. "АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а с сентября 2025 года начала сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.

самарская область

тольятти

ижевск

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, самарская область, тольятти, ижевск, владимир путин, автоваз, lada niva legend, авто