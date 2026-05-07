Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/avtovaz-869744122.html
"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера
"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера - 07.05.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера
Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера, который может дополнить модельную линейку семейства Niva, следует из публикации в... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T12:41+0300
2026-05-07T13:10+0300
бизнес
самарская область
тольятти
ижевск
владимир путин
автоваз
lada niva legend
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/75927/70/759277030_0:0:2646:1488_1920x0_80_0_0_56e559be184ba379bfbebd3b8273a01f.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера, который может дополнить модельную линейку семейства Niva, следует из публикации в базе данных Федерального института промышленной собственности, которую изучило РИА новости. Заявка на патент была подана 22 декабря 2025 года и одобрена 6 мая 2026 года. В качестве патентообладателя указано АО "АвтоВАЗ". Как следует из приложенных к патенту изображений, автомобиль представляет из себя кроссовер, превосходящий по габаритам актуальные автомобили семейства Niva. На принадлежность машины именно к такому семейству автомобилей "АвтоВАЗа" указывает надпись на передней решетке радиатора. Визуально машина напоминает прототип под кодовым названием "Т-134", который в январе 2025 года производитель показал президенту России Владимиру Путину в ходе его рабочей поездки в Самарскую область. "АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а с сентября 2025 года начала сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
самарская область
тольятти
ижевск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75927/70/759277030_330:0:2314:1488_1920x0_80_0_0_104d7a544cd068fe6f84d9af008cc36f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, самарская область, тольятти, ижевск, владимир путин, автоваз, lada niva legend, авто
Бизнес, Самарская область, ТОЛЬЯТТИ, Ижевск, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Авто
12:41 07.05.2026 (обновлено: 13:10 07.05.2026)
 
"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера

"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера, который может дополнить линейку Niva

Завод АвтоВАЗ
Завод АвтоВАЗ
Завод АвтоВАЗ. Архивное фото
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера, который может дополнить модельную линейку семейства Niva, следует из публикации в базе данных Федерального института промышленной собственности, которую изучило РИА новости.
Заявка на патент была подана 22 декабря 2025 года и одобрена 6 мая 2026 года. В качестве патентообладателя указано АО "АвтоВАЗ".
Как следует из приложенных к патенту изображений, автомобиль представляет из себя кроссовер, превосходящий по габаритам актуальные автомобили семейства Niva. На принадлежность машины именно к такому семейству автомобилей "АвтоВАЗа" указывает надпись на передней решетке радиатора.
Визуально машина напоминает прототип под кодовым названием "Т-134", который в январе 2025 года производитель показал президенту России Владимиру Путину в ходе его рабочей поездки в Самарскую область.
"АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а с сентября 2025 года начала сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
 
БизнесСамарская областьТОЛЬЯТТИИжевскВладимир ПутинАвтоВАЗLada Niva LegendАвто
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала