https://1prime.ru/20260507/avtovaz-869744122.html
"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера
"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера - 07.05.2026, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера
Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера, который может дополнить модельную линейку семейства Niva, следует из публикации в... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T12:41+0300
2026-05-07T12:41+0300
2026-05-07T13:10+0300
бизнес
самарская область
тольятти
ижевск
владимир путин
автоваз
lada niva legend
авто
https://cdnn.1prime.ru/img/75927/70/759277030_0:0:2646:1488_1920x0_80_0_0_56e559be184ba379bfbebd3b8273a01f.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Автомобильный производитель "АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера, который может дополнить модельную линейку семейства Niva, следует из публикации в базе данных Федерального института промышленной собственности, которую изучило РИА новости. Заявка на патент была подана 22 декабря 2025 года и одобрена 6 мая 2026 года. В качестве патентообладателя указано АО "АвтоВАЗ". Как следует из приложенных к патенту изображений, автомобиль представляет из себя кроссовер, превосходящий по габаритам актуальные автомобили семейства Niva. На принадлежность машины именно к такому семейству автомобилей "АвтоВАЗа" указывает надпись на передней решетке радиатора. Визуально машина напоминает прототип под кодовым названием "Т-134", который в январе 2025 года производитель показал президенту России Владимиру Путину в ходе его рабочей поездки в Самарскую область. "АвтоВАЗ" - крупнейший российский производитель легковых автомобилей. Компания владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске, а с сентября 2025 года начала сборку автомобилей Lada Iskra также на "Автозаводе Санкт-Петербург". Сейчас марка состоит из семи семейств моделей: Vesta, Largus, Granta, Niva Legend, Niva Travel, Aura и Iskra.
самарская область
тольятти
ижевск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/75927/70/759277030_330:0:2314:1488_1920x0_80_0_0_104d7a544cd068fe6f84d9af008cc36f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, самарская область, тольятти, ижевск, владимир путин, автоваз, lada niva legend, авто
Бизнес, Самарская область, ТОЛЬЯТТИ, Ижевск, Владимир Путин, АвтоВАЗ, Lada Niva Legend, Авто
"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера
"АвтоВАЗ" запатентовал дизайн нового кроссовера, который может дополнить линейку Niva