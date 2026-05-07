Путин и Чемезов обсудили новинку "АвтоВАЗа" - 07.05.2026, ПРАЙМ
Путин и Чемезов обсудили новинку "АвтоВАЗа"
2026-05-07T14:48+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов обсудили новинку "АвтоВАЗа" - кроссовер Lada Azimut. Президент в четверг провел в Кремле встречу с главой "Ростеха". "Появилась очень хорошая новинка нашего "АвтоВАЗа" – кроссовер "Азимут", - сказал Чемезов в ходе доклада. "Лада"?". - уточнил глава государства, на что получил утвердительный ответ. Глава "Ростеха" добавил, что "АвтоВАЗ" готов производить до 70 тысяч таких автомобилей в год. Кроме того, по мнению Чемезова, Lada Azimut будет менять в положительную сторону отношение россиян к отечественному автопрому. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. В начале апреля "АвтоВАЗ" сообщил, что старт серийного производства модели намечен на сентябрь текущего года.
