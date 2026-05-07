https://1prime.ru/20260507/azimut-869748042.html

Путин и Чемезов обсудили новинку "АвтоВАЗа"

Путин и Чемезов обсудили новинку "АвтоВАЗа" - 07.05.2026, ПРАЙМ

Путин и Чемезов обсудили новинку "АвтоВАЗа"

Президент России Владимир Путин и глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов обсудили новинку "АвтоВАЗа" - кроссовер Lada Azimut. | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T14:48+0300

2026-05-07T14:48+0300

2026-05-07T14:48+0300

россия

промышленность

сергей чемезов

владимир путин

автоваз

ростех

азимут

lada niva legend

авто

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/11/865637794_0:206:1081:814_1920x0_80_0_0_4cac8a5ece7d52090448a061c39b6935.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и глава корпорации "Ростех" Сергей Чемезов обсудили новинку "АвтоВАЗа" - кроссовер Lada Azimut. Президент в четверг провел в Кремле встречу с главой "Ростеха". "Появилась очень хорошая новинка нашего "АвтоВАЗа" – кроссовер "Азимут", - сказал Чемезов в ходе доклада. "Лада"?". - уточнил глава государства, на что получил утвердительный ответ. Глава "Ростеха" добавил, что "АвтоВАЗ" готов производить до 70 тысяч таких автомобилей в год. Кроме того, по мнению Чемезова, Lada Azimut будет менять в положительную сторону отношение россиян к отечественному автопрому. Lada Azimut - новый кроссовер "АвтоВАЗа", который компания впервые представила на ПМЭФ-2025. Он создан на платформе Vesta и на старте будет оснащаться модернизированными двигателями собственного производства объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. В начале апреля "АвтоВАЗ" сообщил, что старт серийного производства модели намечен на сентябрь текущего года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, промышленность, сергей чемезов, владимир путин, автоваз, ростех, азимут, lada niva legend, авто