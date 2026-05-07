BP Plc проведет реорганизацию в июне

2026-05-07T20:14+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Британский нефтегазовый гигант BP Plc проведет реорганизацию в июне, будет разделен на два подразделения по добыче и переработке, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Генеральный директор BP Мег О'Нил сообщила сотрудникам в ходе телефонной конференции в четверг, что британский гигант с июня будет реорганизован в два основных бизнес-подразделения - добычу и переработку", - пишет агентство. По данным собеседников Рейтера, глава компании также сообщила, что листинг в США не является приоритетом для BP. Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.

