https://1prime.ru/20260507/bp-plc-869757500.html
BP Plc проведет реорганизацию в июне
BP Plc проведет реорганизацию в июне - 07.05.2026, ПРАЙМ
BP Plc проведет реорганизацию в июне
Британский нефтегазовый гигант BP Plc проведет реорганизацию в июне, будет разделен на два подразделения по добыче и переработке, сообщило агентство Рейтер со... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T20:14+0300
2026-05-07T20:14+0300
2026-05-07T20:14+0300
нефть
сша
bp
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Британский нефтегазовый гигант BP Plc проведет реорганизацию в июне, будет разделен на два подразделения по добыче и переработке, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Генеральный директор BP Мег О'Нил сообщила сотрудникам в ходе телефонной конференции в четверг, что британский гигант с июня будет реорганизован в два основных бизнес-подразделения - добычу и переработку", - пишет агентство. По данным собеседников Рейтера, глава компании также сообщила, что листинг в США не является приоритетом для BP. Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
https://1prime.ru/20260507/deskaltsi-869757368.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_517fb8286237e42700fd7232c0dd9e36.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, сша, bp
BP Plc проведет реорганизацию в июне
Reuters: BP Plc проведет реорганизацию в июне и будет разделен на два подразделения