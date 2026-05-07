Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
BP Plc проведет реорганизацию в июне - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/bp-plc-869757500.html
BP Plc проведет реорганизацию в июне
BP Plc проведет реорганизацию в июне - 07.05.2026, ПРАЙМ
BP Plc проведет реорганизацию в июне
Британский нефтегазовый гигант BP Plc проведет реорганизацию в июне, будет разделен на два подразделения по добыче и переработке, сообщило агентство Рейтер со... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T20:14+0300
2026-05-07T20:14+0300
нефть
сша
bp
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:156:1501:1000_1920x0_80_0_0_8d946a42246e0938a9ca11db59bd9e54.jpg
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Британский нефтегазовый гигант BP Plc проведет реорганизацию в июне, будет разделен на два подразделения по добыче и переработке, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Генеральный директор BP Мег О'Нил сообщила сотрудникам в ходе телефонной конференции в четверг, что британский гигант с июня будет реорганизован в два основных бизнес-подразделения - добычу и переработку", - пишет агентство. По данным собеседников Рейтера, глава компании также сообщила, что листинг в США не является приоритетом для BP. Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
https://1prime.ru/20260507/deskaltsi-869757368.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/78047/78/780477805_0:0:1333:1000_1920x0_80_0_0_517fb8286237e42700fd7232c0dd9e36.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, сша, bp
Нефть, США, BP
20:14 07.05.2026
 
BP Plc проведет реорганизацию в июне

Reuters: BP Plc проведет реорганизацию в июне и будет разделен на два подразделения

© fotolia.com / Bacho FotoДокументы
Документы - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Документы. Архивное фото
© fotolia.com / Bacho Foto
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Британский нефтегазовый гигант BP Plc проведет реорганизацию в июне, будет разделен на два подразделения по добыче и переработке, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Генеральный директор BP Мег О'Нил сообщила сотрудникам в ходе телефонной конференции в четверг, что британский гигант с июня будет реорганизован в два основных бизнес-подразделения - добычу и переработку", - пишет агентство.
По данным собеседников Рейтера, глава компании также сообщила, что листинг в США не является приоритетом для BP.
Британская BP входит в число крупнейших нефтегазовых корпораций мира. Основана в 1909 году.
Логотип нефтегазовой компании ENI - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Совет директоров Eni переизбрал Клаудио Дескальци на пост главы компании
20:07
 
НефтьСШАBP
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала