Эксперт рассказал, как умные розетки экономят на оплате электричества - 07.05.2026, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, как умные розетки экономят на оплате электричества
2026
00:56 07.05.2026
 
Эксперт рассказал, как умные розетки экономят на оплате электричества

Эксперт Высокогорский: умные розетки позволяют экономить на оплате электричества

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Умные розетки позволяют сэкономить на оплате электричества жителям квартир 200-800 рублей в месяц за счет устранения потребления в режиме ожидания, подсчитал для РИА Новости эксперт НТИ по перспективным и новым источникам энергии Дмитрий Высокогорский.
Умная розетка - это устройство для удаленного управления электроприборами с помощью смартфона, голосовых помощников или по таймеру. Она позволяет включать и выключать технику, контролировать энергопотребление и повышать безопасность (например, дистанционно отключить забытый утюг).
"Умные розетки действительно позволяют экономить, но эффект умеренный - в типичной квартире это 200-800 рублей в месяц. Основная экономия достигается за счет устранения скрытого потребления и автоматизации режимов работы приборов. Умная розетка сама по себе не снижает потребление прибора. Она работает как инструмент управления: отключает питание тогда, когда устройство не должно работать", - объяснил Высокогорский.
Он отметил, что телевизоры, зарядки, кофемашины, микроволновки с дисплеями, роутеры, кондиционеры могут потреблять 50-150 Вт круглосуточно, если они выключены, но не обесточены.
Телевизоры, например, потребляют от 1 до 5 Вт, это 0,12 кВт.ч в сутки, в месяц это 3,6 кВт.ч, и при тарифе, например, в полупиковой зоне в 8 рублей в месяц получается почти 30 рублей расходов, добавил эксперт. Умная розетка позволяет полностью обесточить приборы по расписанию или вручную.
По словам эксперта, хорошая умная розетка стоит 1-2,5 тысячи рублей. И при минимальной экономии она окупится за 5-10 месяцев. Однако особенно выгодно использовать умные розетки, если в доме много приборов, например есть домашний кинотеатр, игровые консоли, старая техника, бойлеры, которые долгое время находятся в режиме ожидания.
Однако, если техникой пользуются часто, сильно сэкономить не получится, так как умные розетки управляют только включением и выключением, предупредил он.
"Главная экономия в доме достигается не розетками, а утеплением, заменой старой техники и осознанным потреблением. Умные розетки - полезный, но вспомогательный инструмент", - заключил эксперт.
 
