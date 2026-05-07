Эксперт назвала самое распространенное металлическое сырье в мире - 07.05.2026, ПРАЙМ

Самым распространенным в мире металлическим сырьем считается железная руда, которое отличается высокой доступностью и простотой для промышленной добычи,... | 07.05.2026, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Самым распространенным в мире металлическим сырьем считается железная руда, которое отличается высокой доступностью и простотой для промышленной добычи, рассказала РИА Новости заведующая лабораторией анализа лучших международных практик Института Гайдара Антонина Левашенко. "Самое распространенное металлическое сырье в мире - железная руда (и сплавы из нее, например, чугун)... Этот ресурс есть в недрах трети стран мира...", - сказала она. По оценке Роснедр за 2025 год, мировые ресурсы железных руд имеются в 68 странах и оцениваются почти в 815,5 миллиарда тонн, а разведанные запасы - в 32 странах с общими объемами 145 миллиардов тонн. Основная часть железорудных месторождений находится в Австралии - 18,4%, России - 14,5%, Китае - 10,5%, Бразилии - 6,1% и Индии - 4,3%. "В сумме это почти в 2 раза больше, чем второе по распространенности сырье - бокситы для производства алюминия... Это единственный элемент, объем разведанных запасов которого в России исчисляется в миллиардах - все остальные металлы оцениваются в миллионах", - добавила эксперт. Как отмечает Левашенко, железная руда отличается высокой доступностью и простотой для промышленной добычи, а используется в основном в металлургии и строительстве - для производства стали, сплавов. Однако железо встречается и в пищевой промышленности: в виде порошка, который поглощает кислород в упаковке и увеличивает срок хранения продуктов. В связи с высокой распространенностью стоимость железной руды очень низкая, подчеркнула эксперт. В настоящий момент цена достигает всего 107,7 доллара за тонну, а с 2014 по 2024 годы она колебалась от 56,1 доллара за тонну до 158,2 доллара за тонну.

