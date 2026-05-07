https://1prime.ru/20260507/energodar-869738430.html

Лихачев рассказал об ударах ВСУ по администрации Энергодара

Лихачев рассказал об ударах ВСУ по администрации Энергодара - 07.05.2026, ПРАЙМ

Лихачев рассказал об ударах ВСУ по администрации Энергодара

ВСУ несколько раз ударили непосредственно по зданию администрации Энергодара, один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, используемый как бомбоубежище,... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T11:04+0300

2026-05-07T11:04+0300

2026-05-07T11:12+0300

спецоперация на украине

энергодар

алексей лихачев

всу

росатом

запорожская аэс

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/02/860252795_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_2371f708d0270f7450b4ec264dca78b0.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. ВСУ несколько раз ударили непосредственно по зданию администрации Энергодара, один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, используемый как бомбоубежище, завил глава "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации. "Несколько прилетов зафиксировали непосредственно по зданию городской администрации (Энергодара - ред.). Один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, который используется в качестве бомбоубежища для сотрудников мэрии", - сказал Лихачев. По его словам, в результате взрыва загорелся дизель-генератор и припаркованный рядом автомобиль, но, к счастью, никто из сотрудников не пострадал. В среду глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ атаковали Энергодар, зафиксировано несколько ударов, в том числе, по зданию администрации.

энергодар

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

энергодар, алексей лихачев, всу, росатом, запорожская аэс