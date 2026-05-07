Лихачев рассказал об ударах ВСУ по администрации Энергодара - 07.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
Лихачев рассказал об ударах ВСУ по администрации Энергодара
2026-05-07T11:04+0300
2026-05-07T11:12+0300
МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. ВСУ несколько раз ударили непосредственно по зданию администрации Энергодара, один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, используемый как бомбоубежище, завил глава "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации. "Несколько прилетов зафиксировали непосредственно по зданию городской администрации (Энергодара - ред.). Один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, который используется в качестве бомбоубежища для сотрудников мэрии", - сказал Лихачев. По его словам, в результате взрыва загорелся дизель-генератор и припаркованный рядом автомобиль, но, к счастью, никто из сотрудников не пострадал. В среду глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ атаковали Энергодар, зафиксировано несколько ударов, в том числе, по зданию администрации.
Спецоперация на Украине, Энергодар, Алексей Лихачев, ВСУ, Росатом, Запорожская АЭС
11:04 07.05.2026 (обновлено: 11:12 07.05.2026)
 
Лихачев рассказал об ударах ВСУ по администрации Энергодара

Глава "Росатома" Лихачев: ВСУ несколько раз ударили по зданию администрации Энергодара

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. ВСУ несколько раз ударили непосредственно по зданию администрации Энергодара, один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, используемый как бомбоубежище, завил глава "Росатома" Алексей Лихачев, слова которого приводит пресс-служба госкорпорации.
"Несколько прилетов зафиксировали непосредственно по зданию городской администрации (Энергодара - ред.). Один из дронов-камикадзе поразил вход в подвал, который используется в качестве бомбоубежища для сотрудников мэрии", - сказал Лихачев.
По его словам, в результате взрыва загорелся дизель-генератор и припаркованный рядом автомобиль, но, к счастью, никто из сотрудников не пострадал.
В среду глава администрации Энергодара Максим Пухов сообщил, что ВСУ атаковали Энергодар, зафиксировано несколько ударов, в том числе, по зданию администрации.
 
