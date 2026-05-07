https://1prime.ru/20260507/es-869760323.html

В ЕС резко высказались после угрозы Зеленского в адрес Москвы

В ЕС резко высказались после угрозы Зеленского в адрес Москвы - 07.05.2026, ПРАЙМ

В ЕС резко высказались после угрозы Зеленского в адрес Москвы

Евросоюз не намерен эвакуировать дипломатов из Киева на фоне угроз Владимира Зеленского атаковать Москву во время Парада Победы, заявил представитель... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T22:47+0300

2026-05-07T22:47+0300

2026-05-07T22:47+0300

спецоперация на украине

киев

москва

брюссель

владимир зеленский

мария захарова

ес

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Евросоюз не намерен эвакуировать дипломатов из Киева на фоне угроз Владимира Зеленского атаковать Москву во время Парада Победы, заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе."Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего", — утверждает он.В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны ВСУ.Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.Официальный представитель МИД Мария Захарова в среду сообщила, что Россия разослала представителям зарубежных стран ноту с призванием к эвакуации дипломатов из Киева. Захарова подчеркнула, что речь идет о неизбежном ответе на агрессии против Москвы. По словам представителя МИД, ЕС не удастся замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского.

https://1prime.ru/20260501/rossiya-869615731.html

https://1prime.ru/20260501/merts-869615863.html

киев

москва

брюссель

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

киев, москва, брюссель, владимир зеленский, мария захарова, ес, всу