В ЕС резко высказались после угрозы Зеленского в адрес Москвы - 07.05.2026, ПРАЙМ
Спецоперация на Украине
В ЕС резко высказались после угрозы Зеленского в адрес Москвы
В ЕС резко высказались после угрозы Зеленского в адрес Москвы

Представитель ЕК Аль-Ануни: Евросоюз не будет эвакуировать дипломатов из Киева

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Евросоюз не намерен эвакуировать дипломатов из Киева на фоне угроз Владимира Зеленского атаковать Москву во время Парада Победы, заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе.
"Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего", — утверждает он.
В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны ВСУ.
Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в среду сообщила, что Россия разослала представителям зарубежных стран ноту с призванием к эвакуации дипломатов из Киева. Захарова подчеркнула, что речь идет о неизбежном ответе на агрессии против Москвы. По словам представителя МИД, ЕС не удастся замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского.
