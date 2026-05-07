В ЕС резко высказались после угрозы Зеленского в адрес Москвы
2026-05-07T22:47+0300
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Евросоюз не намерен эвакуировать дипломатов из Киева на фоне угроз Владимира Зеленского атаковать Москву во время Парада Победы, заявил представитель Еврокомиссии Анвар Аль-Ануни на брифинге в Брюсселе."Евросоюз не изменит свою позицию или присутствие в Киеве. Мы не меняем ничего", — утверждает он.В понедельник на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский заявил, что в российскую столицу во время парада могут прилететь дроны ВСУ.Минобороны России пообещало, что Вооруженные силы примут все необходимые меры безопасности во время празднований, а в противном случае центр Киева ждет в ответ массированный ракетный удар.Официальный представитель МИД Мария Захарова в среду сообщила, что Россия разослала представителям зарубежных стран ноту с призванием к эвакуации дипломатов из Киева. Захарова подчеркнула, что речь идет о неизбежном ответе на агрессии против Москвы. По словам представителя МИД, ЕС не удастся замолчать прозвучавшие публично угрозы Зеленского.
Представитель ЕК Аль-Ануни: Евросоюз не будет эвакуировать дипломатов из Киева