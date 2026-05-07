"Мало что останется": в Германии забили тревогу после удара от Трампа
© AP Photo / Mark Schiefelbein
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа о начале военных действий против Ирана серьезно повредило экономике Германии, сообщает немецкое издание Spiegel.
"Война Трампа против Ирана тормозит восстановление немецкой экономики. <…> Рост цен, вызванный войной на Ближнем Востоке, подрывает ее. В результате, от первоначально ожидаемого к 2026 году восстановления экономики Германии, скорее всего, мало что останется", — указывается в материале.
"Война душит хрупкие ростки экономического восстановления в Германии. Большинство экономистов, а также правительство, недавно значительно пересмотрели свои прогнозы роста в сторону понижения. <…> Это прямое следствие войны с Ираном, которая привела к росту цен на топливо на заправках", — признал он.
В последние три года Германия находится в состоянии экономической стагнации. Среди причин спада – высокие цены на энергоносители, обусловленные прекращением поставок газа из России. Канцлер Фридрих Мерц ранее выражал обеспокоенность экономическими трудностями в стране. По его словам, основными проблемами стали налоги и высокие затраты на электричество.
Кроме того, в последнее время наметились разногласия между Мерцем и американским президентом Дональдом Трампом. Американский лидер подверг критике немецкого канцлера, который заявил 27 апреля о том, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют застрять в конфликте на Ближнем Востоке. Президент США обвинил его в некомпетентности. В ночь на 2 мая представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение о выводе из ФРГ пяти тысяч американских военных в течение ближайшего года.