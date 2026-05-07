Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мало что останется": в Германии забили тревогу после удара от Трампа - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/germaniya-869732432.html
"Мало что останется": в Германии забили тревогу после удара от Трампа
"Мало что останется": в Германии забили тревогу после удара от Трампа - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Мало что останется": в Германии забили тревогу после удара от Трампа
Решение президента США Дональда Трампа о начале военных действий против Ирана серьезно повредило экономике Германии, сообщает немецкое издание Spiegel. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T07:17+0300
2026-05-07T07:17+0300
spiegel
дональд трамп
германия
мировая экономика
иран
сша
фридрих мерц
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа о начале военных действий против Ирана серьезно повредило экономике Германии, сообщает немецкое издание Spiegel."Война Трампа против Ирана тормозит восстановление немецкой экономики. &lt;…&gt; Рост цен, вызванный войной на Ближнем Востоке, подрывает ее. В результате, от первоначально ожидаемого к 2026 году восстановления экономики Германии, скорее всего, мало что останется", — указывается в материале.Авторы статьи подчеркивают, что именно глобальные энергетические последствия, вызванные действиями Трампа, разрушили надежды на восстановление уже ослабленной экономики Берлина."Война душит хрупкие ростки экономического восстановления в Германии. Большинство экономистов, а также правительство, недавно значительно пересмотрели свои прогнозы роста в сторону понижения. &lt;…&gt; Это прямое следствие войны с Ираном, которая привела к росту цен на топливо на заправках", — признал он.В последние три года Германия находится в состоянии экономической стагнации. Среди причин спада – высокие цены на энергоносители, обусловленные прекращением поставок газа из России. Канцлер Фридрих Мерц ранее выражал обеспокоенность экономическими трудностями в стране. По его словам, основными проблемами стали налоги и высокие затраты на электричество.Кроме того, в последнее время наметились разногласия между Мерцем и американским президентом Дональдом Трампом. Американский лидер подверг критике немецкого канцлера, который заявил 27 апреля о том, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют застрять в конфликте на Ближнем Востоке. Президент США обвинил его в некомпетентности. В ночь на 2 мая представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение о выводе из ФРГ пяти тысяч американских военных в течение ближайшего года.
https://1prime.ru/20260503/germaniya-869634145.html
https://1prime.ru/20260504/germaniya-869648136.html
германия
иран
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_146:0:2875:2047_1920x0_80_0_0_3dba38f4a4986ab7c0d4b33472fb0dfc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
spiegel, дональд трамп, германия, мировая экономика, иран, сша, фридрих мерц
Spiegel, Дональд Трамп, ГЕРМАНИЯ, Мировая экономика, ИРАН, США, Фридрих Мерц
07:17 07.05.2026
 
"Мало что останется": в Германии забили тревогу после удара от Трампа

Spiegel: политика Трампа на Ближнем Востоке нанесла серьезный удар по экономике Германии

© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа о начале военных действий против Ирана серьезно повредило экономике Германии, сообщает немецкое издание Spiegel.
"Война Трампа против Ирана тормозит восстановление немецкой экономики. <…> Рост цен, вызванный войной на Ближнем Востоке, подрывает ее. В результате, от первоначально ожидаемого к 2026 году восстановления экономики Германии, скорее всего, мало что останется", — указывается в материале.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - ПРАЙМ, 1920, 03.05.2026
На Западе раскрыли, как Трамп унизил Мерца
3 мая, 05:32
Авторы статьи подчеркивают, что именно глобальные энергетические последствия, вызванные действиями Трампа, разрушили надежды на восстановление уже ослабленной экономики Берлина.
"Война душит хрупкие ростки экономического восстановления в Германии. Большинство экономистов, а также правительство, недавно значительно пересмотрели свои прогнозы роста в сторону понижения. <…> Это прямое следствие войны с Ираном, которая привела к росту цен на топливо на заправках", — признал он.
В последние три года Германия находится в состоянии экономической стагнации. Среди причин спада – высокие цены на энергоносители, обусловленные прекращением поставок газа из России. Канцлер Фридрих Мерц ранее выражал обеспокоенность экономическими трудностями в стране. По его словам, основными проблемами стали налоги и высокие затраты на электричество.
Кроме того, в последнее время наметились разногласия между Мерцем и американским президентом Дональдом Трампом. Американский лидер подверг критике немецкого канцлера, который заявил 27 апреля о том, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют застрять в конфликте на Ближнем Востоке. Президент США обвинил его в некомпетентности. В ночь на 2 мая представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение о выводе из ФРГ пяти тысяч американских военных в течение ближайшего года.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске. - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
В Германии обнаружили в решении Трампа сигнал для Путина
4 мая, 05:18
 
SpiegelДональд ТрампГЕРМАНИЯМировая экономикаИРАНСШАФридрих Мерц
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала