https://1prime.ru/20260507/germaniya-869732432.html

"Мало что останется": в Германии забили тревогу после удара от Трампа

"Мало что останется": в Германии забили тревогу после удара от Трампа - 07.05.2026, ПРАЙМ

"Мало что останется": в Германии забили тревогу после удара от Трампа

Решение президента США Дональда Трампа о начале военных действий против Ирана серьезно повредило экономике Германии, сообщает немецкое издание Spiegel. | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T07:17+0300

2026-05-07T07:17+0300

2026-05-07T07:17+0300

spiegel

дональд трамп

германия

мировая экономика

иран

сша

фридрих мерц

https://cdnn.1prime.ru/img/07ea/01/15/866741850_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_1d822767cf014a71f92596cc4d529f20.jpg

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Решение президента США Дональда Трампа о начале военных действий против Ирана серьезно повредило экономике Германии, сообщает немецкое издание Spiegel."Война Трампа против Ирана тормозит восстановление немецкой экономики. <…> Рост цен, вызванный войной на Ближнем Востоке, подрывает ее. В результате, от первоначально ожидаемого к 2026 году восстановления экономики Германии, скорее всего, мало что останется", — указывается в материале.Авторы статьи подчеркивают, что именно глобальные энергетические последствия, вызванные действиями Трампа, разрушили надежды на восстановление уже ослабленной экономики Берлина."Война душит хрупкие ростки экономического восстановления в Германии. Большинство экономистов, а также правительство, недавно значительно пересмотрели свои прогнозы роста в сторону понижения. <…> Это прямое следствие войны с Ираном, которая привела к росту цен на топливо на заправках", — признал он.В последние три года Германия находится в состоянии экономической стагнации. Среди причин спада – высокие цены на энергоносители, обусловленные прекращением поставок газа из России. Канцлер Фридрих Мерц ранее выражал обеспокоенность экономическими трудностями в стране. По его словам, основными проблемами стали налоги и высокие затраты на электричество.Кроме того, в последнее время наметились разногласия между Мерцем и американским президентом Дональдом Трампом. Американский лидер подверг критике немецкого канцлера, который заявил 27 апреля о том, что западные страны недооценили Иран и что США рискуют застрять в конфликте на Ближнем Востоке. Президент США обвинил его в некомпетентности. В ночь на 2 мая представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил РИА Новости решение о выводе из ФРГ пяти тысяч американских военных в течение ближайшего года.

https://1prime.ru/20260503/germaniya-869634145.html

https://1prime.ru/20260504/germaniya-869648136.html

германия

иран

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

spiegel, дональд трамп, германия, мировая экономика, иран, сша, фридрих мерц