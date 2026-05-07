https://1prime.ru/20260507/igry-869742958.html

Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки игр разработчика GTA

Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки игр разработчика GTA - 07.05.2026, ПРАЙМ

Роскомнадзор не нашел оснований для блокировки игр разработчика GTA

Роскомнадзор не видит оснований для блокировки в России компьютерных игр Grand Theft Auto (GTA), Red Dead Redemption, Mafia и других от разработчика Take-Two... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T12:36+0300

2026-05-07T12:36+0300

2026-05-07T12:36+0300

технологии

бизнес

россия

москва

роскомнадзор

electronic arts

https://cdnn.1prime.ru/img/84177/45/841774571_0:0:933:526_1920x0_80_0_0_1a5480d25c12b3a6de1d3fc79497bb71.jpg

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Роскомнадзор не видит оснований для блокировки в России компьютерных игр Grand Theft Auto (GTA), Red Dead Redemption, Mafia и других от разработчика Take-Two Interactive Software, Inc., заявили РИА Новости в ведомстве. В конце апреля мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал на 2 миллиона рублей американского разработчика и дистрибьютора компьютерных игр Take-Two Interactive Software за отказ локализовать данные россиян, а также международную торговую ассоциацию Interactive Advertising Bureau, Inc. Казахстанская компания TOO Dynamic Technologies была оштрафована на 1 миллион рублей. "В связи с появившимися сообщениями, не соответствующими действительности, информируем, что никаких оснований для блокировки упомянутых в сообщениях игр в настоящее время не усматривается. Планов блокировки этих игр нет", - заявили в Роскомнадзоре. Ранее, в середине апреля, аналогичные решения за нарушение российского законодательства в области персональных данных были приняты в отношении компаний Battlestate Games Limited (создатель Escape from Tarkov), Electronic Arts (серии Sims, Battlefield, FIFA, Apex Legends, Need for Speed) и NetEase Interactive Entertainment (Marvel Rivals, Knives Out, Naraka: Bladepoint). Тогда Роскомнадзор сообщал РИА Новости, что не планирует блокировать издателя игр Electronic Arts.

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, бизнес, россия, москва, роскомнадзор, electronic arts