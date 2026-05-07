В Китае сняли на видео редкого дальневосточного леопарда - 07.05.2026, ПРАЙМ
В Китае сняли на видео редкого дальневосточного леопарда - 07.05.2026, ПРАЙМ
Очевидцы сняли у дороги в Китае редкого дальневосточного леопарда, что может говорить о том, что растущая в Приморье популяция этого вида расселяется, сообщает... | 07.05.2026, ПРАЙМ
ВЛАДИВОСТОК, 7 мая – ПРАЙМ. Очевидцы сняли у дороги в Китае редкого дальневосточного леопарда, что может говорить о том, что растущая в Приморье популяция этого вида расселяется, сообщает нацпарк "Земля леопарда". "Очевидцы сняли на видео дальневосточного леопарда, перебегающего автодорогу в провинции Цзилинь. Ученые "Земли леопарда" установили: хищник ранее не регистрировался в России и, по всей видимости, постоянно обитает на китайской стороне – свидетельство того, что восстановленная в Приморье популяция продолжает расселяться", - говорится в сообщении. Видео встречи с хищником опубликовано в соцсетях нацпарка. На нем леопард поднимается по скалистому склону у дороги. Ученые отмечают, что при встрече животное вело себя осторожно: заметив присутствие людей, немедленно попыталось скрыться. Поведение животного на дороге указывает на актуальную проблему: пытаясь переместиться по своему участку обитания, леопард вышел на оживленную трассу. Угроза ДТП остается одним из серьезных рисков для редких кошек как в России, так и в Китае. Это подчеркивает необходимость строительства экодуков и безопасных переходов для диких животных в приграничных районах, сообщает нацпарк. "Каждая подобная встреча – это живое свидетельство того, что годы кропотливой охранной работы дают результат. Леопарды возвращаются туда, откуда ушли десятилетия назад. Граница для них условна – и именно поэтому так важно, что Россия и Китай сегодня работают вместе", – приводятся в сообщении слова директора ФГБУ "Земля леопарда" Виктора Бардюка. Сегодня Россия и Китай ведут совместную работу в рамках первого в мире трансграничного резервата для дальневосточного леопарда и амурского тигра – "Земля больших кошек", созданного в 2024 году по соглашению между правительствами России и Китая в присутствии президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Дальневосточный леопард - один из самых редких представителей крупных кошачьих в мире. Эти хищники живут только на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая, граничащем с Россией. Также несколько особей были замечены у границы с КНДР. Ядро популяции - в национальном парке "Земля леопарда" в Приморье. В России, по последним данным, численность вида превышает 120 особей.
