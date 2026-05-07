В аэропорту Краснодара задержали 13 рейсов

2026-05-07T08:49+0300

КРАСНОДАР, 7 мая - ПРАЙМ. Тринадцать рейсов на вылет и прилет задерживаются в аэропорту Краснодара на два часа и более, следует из данных онлайн-табло аэропорта. Аэропорт Краснодара в четверг утром сообщил о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности полетов, уточнялось в сообщении. По данным табло, в краснодарском аэропорту задерживаются вылеты шести рейсов: в Анталью, Ташкент, Тбилиси, Санкт-Петербург, а также два рейса в Москву авиакомпаний "Победа" и "ЮТэйр". На прилет задерживаются семь рейсов: из Ташкента, Екатеринбурга, Антальи, Санкт-Петербурга, Тель-Авива, два рейса из Москвы.

