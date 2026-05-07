Адвокат научила, как быть при обнаружении постороннего кредита - 07.05.2026, ПРАЙМ
Адвокат научила, как быть при обнаружении постороннего кредита
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. С каждым днём появляются новые схемы, с помощью которых злоумышленники оформляют кредиты и займы на граждан. О том, как правильно... | 07.05.2026, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. С каждым днём появляются новые схемы, с помощью которых злоумышленники оформляют кредиты и займы на граждан. О том, как правильно действовать, если вы обнаружили, что на ваше имя взяли кредит против вашей воли, агентству “Прайм” рассказала адвокат МКА "Советник-Центр" Анастасия Яковлева.Как только вы обнаружили, что на ваше имя оформлен кредит, первым делом необходимо обратиться в организацию, которая его выдала. Сообщите сотрудникам банка или микрофинансовой организации, что вы не оформляли этот заём, и запросите проведение внутреннего расследования по данному факту. Затем следует обратиться в ближайшее отделение полиции с заявлением о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества."В заявлении максимально подробно укажите все обстоятельства, подтверждающие, что вы не имели отношения к оформлению кредита. Это могут быть детализация СМС за тот период, когда был оформлен кредит, время или факты взлома ваших устройств, сканы электронных писем, например от "Госуслуг", и любая дополнительная информация, способная подтвердить вашу непричастность", — пояснила адвокат.К заявлению в полицию обязательно приложите копию обращения, которое вы направили в финансовую организацию, и все другие собранные документы по данному вопросу. После принятия заявления вы получите талон-уведомление, который необходимо будет передать в банк или микрофинансовую организацию, выдавшую кредит. По действующему законодательству банк обязан дать ответ в течение 15 дней и по итогам рассмотрения вашего заявления либо согласиться аннулировать долг, либо отказать.Если банк или МФО отказали в аннулировании долга, вам следует обратиться в суд, так как только суд может признать такой кредитный договор недействительным. Других инстанций, которые могли бы это сделать, не существует, подытожила Яковлева.
