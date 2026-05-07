Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
"Русские начинают": на Западе ответили на слова Медведева о бойне с Европой
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о формировании в Европе чувства животного страха стали индикатором усиления уверенности Москвы на фоне успехов в военной операции, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.
"Медведев говорит, что для того, чтобы заставить европейцев остыть и прийти в себя, россиянам необходимо на данном этапе запугать их, дать им понять, что любая идея войны с Россией совершенно нелепа и абсурдна. <…> Мне кажется, что по мере того, как русские начинают быть все более уверенными в ситуации в конфликте (на Украине. — Прим. ред.), они начинают говорить в такой резкой манере. И мы видим это по последним событиям, произошедшим в зоне спецоперации", — подчеркнул он.
Накануне Медведев в статье для RT писал, что лишь посредством создания у Европы животного страха перед неприемлемыми потерями можно избежать кровопролития. Политик подчеркнул, что уговоры, демонстрация добрых намерений и односторонние шаги к укреплению доверия больше не могут служить России инструментами предотвращения агрессивных действий западных соседей.
По данным Министерства обороны, за последнюю неделю российские вооруженные силы установили контроль над десятью населенными пунктами: четыре из них в Сумской области и Донецкой Народной Республике, а два — в Харьковской области.
