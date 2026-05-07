https://1prime.ru/20260507/medvedev-869732152.html
"Русские начинают": на Западе ответили на слова Медведева о бойне с Европой
"Русские начинают": на Западе ответили на слова Медведева о бойне с Европой - 07.05.2026, ПРАЙМ
"Русские начинают": на Западе ответили на слова Медведева о бойне с Европой
Слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о формировании в Европе чувства животного страха стали индикатором усиления... | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T07:14+0300
2026-05-07T07:14+0300
2026-05-07T07:14+0300
спецоперация на украине
rt
дмитрий медведев
европа
запад
москва
россия
общество
мировая экономика
https://cdnn.1prime.ru/img/84222/25/842222525_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_8cf55b9e8b3dac624f3fd1d44150f607.jpg
МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о формировании в Европе чувства животного страха стали индикатором усиления уверенности Москвы на фоне успехов в военной операции, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале."Медведев говорит, что для того, чтобы заставить европейцев остыть и прийти в себя, россиянам необходимо на данном этапе запугать их, дать им понять, что любая идея войны с Россией совершенно нелепа и абсурдна. <…> Мне кажется, что по мере того, как русские начинают быть все более уверенными в ситуации в конфликте (на Украине. — Прим. ред.), они начинают говорить в такой резкой манере. И мы видим это по последним событиям, произошедшим в зоне спецоперации", — подчеркнул он.Накануне Медведев в статье для RT писал, что лишь посредством создания у Европы животного страха перед неприемлемыми потерями можно избежать кровопролития. Политик подчеркнул, что уговоры, демонстрация добрых намерений и односторонние шаги к укреплению доверия больше не могут служить России инструментами предотвращения агрессивных действий западных соседей.По данным Министерства обороны, за последнюю неделю российские вооруженные силы установили контроль над десятью населенными пунктами: четыре из них в Сумской области и Донецкой Народной Республике, а два — в Харьковской области.
https://1prime.ru/20260507/zelenskiy-869732006.html
https://1prime.ru/20260422/medvedev-869376655.html
европа
запад
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84222/25/842222525_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_25df866ee698138182aa669001557e96.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
rt, дмитрий медведев, европа, запад, москва, россия, общество , мировая экономика
Спецоперация на Украине, RT, Дмитрий Медведев, ЕВРОПА, ЗАПАД, МОСКВА, РОССИЯ, Общество , Мировая экономика
"Русские начинают": на Западе ответили на слова Медведева о бойне с Европой
Меркурис: высказывание Медведева о Европе демонстрирует уверенность РФ в победе на СВО