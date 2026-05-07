https://1prime.ru/20260507/medvedev-869732152.html

"Русские начинают": на Западе ответили на слова Медведева о бойне с Европой

"Русские начинают": на Западе ответили на слова Медведева о бойне с Европой - 07.05.2026, ПРАЙМ

"Русские начинают": на Западе ответили на слова Медведева о бойне с Европой

Слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о формировании в Европе чувства животного страха стали индикатором усиления... | 07.05.2026, ПРАЙМ

2026-05-07T07:14+0300

2026-05-07T07:14+0300

2026-05-07T07:14+0300

спецоперация на украине

rt

дмитрий медведев

европа

запад

москва

россия

общество

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84222/25/842222525_0:63:3072:1791_1920x0_80_0_0_8cf55b9e8b3dac624f3fd1d44150f607.jpg

МОСКВА, 7 мая — ПРАЙМ. Слова заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева о формировании в Европе чувства животного страха стали индикатором усиления уверенности Москвы на фоне успехов в военной операции, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале."Медведев говорит, что для того, чтобы заставить европейцев остыть и прийти в себя, россиянам необходимо на данном этапе запугать их, дать им понять, что любая идея войны с Россией совершенно нелепа и абсурдна. <…> Мне кажется, что по мере того, как русские начинают быть все более уверенными в ситуации в конфликте (на Украине. — Прим. ред.), они начинают говорить в такой резкой манере. И мы видим это по последним событиям, произошедшим в зоне спецоперации", — подчеркнул он.Накануне Медведев в статье для RT писал, что лишь посредством создания у Европы животного страха перед неприемлемыми потерями можно избежать кровопролития. Политик подчеркнул, что уговоры, демонстрация добрых намерений и односторонние шаги к укреплению доверия больше не могут служить России инструментами предотвращения агрессивных действий западных соседей.По данным Министерства обороны, за последнюю неделю российские вооруженные силы установили контроль над десятью населенными пунктами: четыре из них в Сумской области и Донецкой Народной Республике, а два — в Харьковской области.

https://1prime.ru/20260507/zelenskiy-869732006.html

https://1prime.ru/20260422/medvedev-869376655.html

европа

запад

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2026

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

rt, дмитрий медведев, европа, запад, москва, россия, общество , мировая экономика