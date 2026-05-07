Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В порту Мурманска произошло задымление на грузовом судне - 07.05.2026, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20260507/murmansk-869758776.html
В порту Мурманска произошло задымление на грузовом судне
В порту Мурманска произошло задымление на грузовом судне - 07.05.2026, ПРАЙМ
В порту Мурманска произошло задымление на грузовом судне
Задымление произошло на грузовом судне в порту Мурманск, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. | 07.05.2026, ПРАЙМ
2026-05-07T21:27+0300
2026-05-07T21:27+0300
бизнес
мурманск
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866110805_0:0:3195:1797_1920x0_80_0_0_8de96560c31159403eb475d6095e653b.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Задымление произошло на грузовом судне в порту Мурманск, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "Мурманская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства задымления на грузовом судне "Арка-31" в акватории порта. По предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки", - говорится в сообщении. По данным ведомства, пострадавших нет, загрязнение акватории не допущено. В настоящее время задымление ликвидировано. Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований.
https://1prime.ru/20260504/sud-869664522.html
мурманск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2026
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0c/1f/866110805_256:0:2987:2048_1920x0_80_0_0_501f5e2c8ad4e1a2da8422eb952687ae.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, мурманск
Бизнес, МУРМАНСК
21:27 07.05.2026
 
В порту Мурманска произошло задымление на грузовом судне

В порту Мурманска на грузовом судне "Арка-31" произошло задымление

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря
Мурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря - ПРАЙМ, 1920, 07.05.2026
Мурманский морской торговый порт на восточном берегу Кольского залива Баренцева моря. Архивное фото
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Макс Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 мая - РИА Новости. Задымление произошло на грузовом судне в порту Мурманск, проводится проверка, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура.
"Мурманская транспортная прокуратура устанавливает обстоятельства задымления на грузовом судне "Арка-31" в акватории порта. По предварительным данным, причиной стало замыкание электропроводки", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавших нет, загрязнение акватории не допущено. В настоящее время задымление ликвидировано.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения противопожарных требований.
Молоток судьи. - ПРАЙМ, 1920, 04.05.2026
Мурманский "Арктиксервис" подал в суд на Arctic Seafood
4 мая, 18:15
 
БизнесМУРМАНСК
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ – агентство, аккредитованное Банком России на проведение действий по раскрытию информации о ценных бумагах и об иных финансовых инструментах. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2026 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала