США резко увеличили экспорт нефти и нефтепродуктов на мировой рынок

2026-05-07T08:40+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. США в марте - за месяц с начала конфликта на Ближнем Востоке - резко увеличили поставки нефти и нефтепродуктов на мировой рынок, до 23 миллиардов долларов, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Так, в марте экспорт "черного золота" из Штатов вырос на 35% в месячном выражении – до 10,7 миллиарда долларов с 7,9 миллиарда месяцем ранее. Поставки нефтепродуктов за месяц подскочили в 1,5 раза и достигли 12,4 миллиарда долларов против 8,2 миллиарда в феврале. Таким образом, по итогам марта совокупный доход Штатов от экспорта нефти и нефтепродуктов вырос в 1,5 раза в месячном выражении - до 23,1 миллиарда долларов. Больше всего нефти и нефтепродуктов у США в марте купили Нидерланды (на 3,2 миллиарда долларов), Мексика (на 2,4 миллиарда долларов), Южная Корея (на 2,2 миллиарда долларов), Канада (на 2 миллиарда долларов) и Великобритания (на 1,2 миллиарда долларов). США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, жертвами агрессии стали более 3 тысяч человек. Вашингтон и Тегеран 8 апреля объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно. При этом о возобновлении боевых действий не сообщалось, но США начали блокаду иранских портов. Посредники пытаются организовать новый раунд переговоров. Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и СПГ. В результате цены на топливо выросли в большинстве стран мира.

