Эксперт: ближневосточный конфликт может увеличить инвестиции в добычу нефти

2026-05-07T18:38+0300

МОСКВА, 7 мая - ПРАЙМ. Ближневосточный конфликт может увеличить инвестиции в добычу нефти в мире на 300 миллиардов долларов в ближайшие пять лет и поддержать спрос на нефтесервисные услуги, однако для подрядчиков это может сопровождаться ростом издержек и давлением на маржинальность, рассказал РИА Новости управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин. "Ближневосточный конфликт для глобального нефтесервиса несет скорее смешанный эффект, а не просто конвертируется в рост за счет инвестиций на фоне высоких цен... Мы оцениваем прирост инвестиций в добычу из-за конфликта на горизонте в 5 лет в 300 миллиардов долларов, +10% к доконфликтному прогнозу", - сказал он. По словам эксперта, в краткосрочном периоде конфликт будет мешать нефтесервисным работам в самом регионе: растут риски для персонала, логистики, страхования, доставки оборудования и расходных материалов. Однако в среднесрочной перспективе высокая цена нефти будет поддерживать спрос на сервис: нефтекомпании активнее инвестируют в бурение, ремонт, интенсификацию добычи и восстановление инфраструктуры. Основная часть инвестиций, по оценке Касаткина, придется на регион Персидского залива - порядка 185 миллиардов долларов. При этом нестабильность в регионе может поддержать спрос на нефтесервис и в других нефтедобывающих регионах. "Выиграют проекты с коротким инвестиционным циклом: сланцевая добыча в США, ремонт скважин, зарезка боковых стволов, гидроразрыв пласта, насосное и внутрискважинное оборудование", - отметил эксперт. При этом рост спроса на нефтесервисные услуги, по оценке эксперта, не гарантирует рост прибыли подрядчиков. Нефтесервисные компании могут получать больше выручки, но одновременно сталкиваться с ростом затрат на оборудование, трубы, химию, топливо, логистику, страховку и обслуживание долга. Отдельно эксперт отметил, что давление на нефтесервис может сказаться на темпах добычи в 2026 году. По его словам, нефтесервис напрямую определяет способность отрасли бурить новые скважины, ремонтировать старые, проводить интенсификацию и сдерживать естественное падение дебитов. Из-за эскалации конфликта на Ближнем Востоке практически остановилось судоходство через Ормузский пролив. Это ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти, нефтепродуктов и сжиженного природного газа (СПГ) из стран Персидского залива.

